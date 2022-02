Ehemaliger Preußen-Keeper steht vor dem Bundesliga-Debüt

Nils Körber spielt bereits seit der U17 für Hertha BSC, am Samstag könnte der Torhüter, der leihweise auch für Preußen Münster auflief, nun endlich zu seiner Premiere in der Fußball-Bundesliga kommen.

Nils Körber (2. von links) neben der etatmäßigen Nummer eins Alexander Schwolow (links) und den Nachwuchskeepern Marcel Lotka und Robert Kwasigroch (rechts). Der ehemalige Torhüter von Preußen Münster könnte am Samstag zu seinem Bundesliga-Debüt kommen.

Schlägt am Samstag um 15.30 Uhr die große Stunde von Nils Körber? Der 25-Jährige spielte in der Saison 2017/2018 für Preußen Münster und ist inzwischen die Nummer vier beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC.

Weil für die Auswärtspartie beim SC Freiburg mit Alexander Schwolow (Corona), Oliver Christensen (Oberschenkelverletzung) und Rune Jarstein (Knie-OP) die ersten drei Torhüter ausfallen, rückt nun (womöglich) der ehemalige Münsteraner in den Fokus von Cheftrainer Tayfun Korkut.

"Wir haben genügend Torhüter. Ich habe alle Torhüter erlebt die letzten Wochen", erklärte Berlins Coach in der Pressekonferenz des Clubs am Donnerstag. "Für was ist die Nummer 2 da, die Nummer 3, die Nummer 4? Die machen hier ja nicht Urlaub. Die, die dahinter sind, sind heiß."

18-mal Bundesliga-Bank - und jetzt das Debüt?

Ob Körber, der vor rund fünf Jahren 20 Spiele (26 Gegentore, fünfmal zu null) für die Preußen bestritt, aber tatsächlich zwischen den Pfosten des Hertha-Kastens stehen wird, ist noch offen. Der 25-Jährige hat nämlich nach einer Knieprellung erst am Mittwoch wieder das Training aufgenommen. Sein Kontrahent um den Startplatz ist der Pole Marcel Lotka (20), der normalerweise für Herthas Zweite in der Regionalliga aufläuft, zuletzt aber bereits in der Bundesliga auf der Bank saß.

Ob Körber oder Lotka: Für beide wäre es die Premiere im Fußball-Oberhaus. Der Ex-Preuße, der nach seiner Münster-Leihe auch noch für zwei Jahre das Tor beim VfL Osnabrück hütete, schlagen bislang nur 18 Kadernominierungen für Herthas Bundesligamannschaft zubuche. Schon am Samstag in Freiburg könnte sich das ändern.