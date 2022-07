Spelle

Von der Startelf ist Kevin Schacht zwar noch einen Schritt entfernt, doch im Kader wird der 19-Jährige sicher stehen. In der U 23 überzeugte er in der Vorsaison, bei den Profis durfte er ab und an mal reinschnuppern. Nun ist er fest dabei – und spielt eine völlig neue Position.

Von Thomas Rellmann