Kommentar: Preußen zeigen nach dem Tief die richtigen Qualitäten

Drei Siege am Stück, die Welt von Preußen Münster ist wieder rosig. Auch weil die Konkurrenten teils abreißen lassen müssen. Doch über Tabellenstände möchte keiner reden. Vielleicht langweilig, aber der richtige Weg, schreibt Redakteur Thomas Rellmann in seinem Kommentar.

Torben Deters (r.) und Deniz Bindemann feierten den dritten Sieg in Folge.

Auch wenn das Wochenende nahezu optimal für die Preußen lief, wollte niemand voreilige Schlüsse ziehen. Verständlich, denn noch vor gut 14 Tagen herrschte so etwas wie Krisenstimmung beim Top-Favoriten. Drei Spiele später hat sich der SCP erst schleppend (gegen Düren), dann furios (in Düsseldorf) und schließlich mit einem echten Ausrufezeichen (in Köln) nicht nur erholt, sondern im Klassement sogar wieder ein kleines Polster geschaffen.

„Ihr immer mit eurer Tabelle“, stöhnte Gerrit Wegkamp am Sonntag. Aber er hat ja nicht Unrecht, denn der Fokus der Mannschaft kann nicht auf Rechenspielen liegen, sondern nur auf dem nächsten Auftritt. Wuppertal am Samstag an der Hammer Straße – das dürfte ein echtes Fußballfest vor einer Top-Kulisse werden, verbunden mit der Möglichkeit, den nächsten Konkurrenten abzuhängen, auch wenn Punkt zwei wahrscheinlich auch keiner gerne hören mag.

Es ist beim besten Willen nicht so, dass der SCP wie ein Bulldozer durch die Liga marschiert und jeder Sieg leicht von der Hand geht. Doch genau die Qualitäten wie im Südstadion – zielgerichtetes Pressing, ein unerschütterliches Selbstbewusstsein und Effizienz im Abschluss – sind gefragt, wenn es am Ende um den Aufstieg geht.

Es sieht so aus, als habe der Titel-Favorit sein erstes Tief schnell ad acta gelegt. Sollte es gleichzeitig das letzte gewesen sein, könnte der Blick auf die Tabelle doch lohnen. Spätestens im Mai.