„Es war extrem“: Lübecks Thiel über Böllerwurf und Preußen-Abschied

Mittlerweile ist Marvin Thiele zurück in Lübeck und hofft auf dn Aufstieg - wie sein Ex-Club Preußen Münster.

Nach nur einer Saison ging’s wieder in die Heimat. Marvin Thiel erlebte jedoch ein prägendes Jahr bei Preußen Münster, ehe er zurück zum VfB Lübeck wechselte. Vor dem Wiedersehen im Testspiel an der Lohmühle am Samstag (14 Uhr) erzählte der 27-Jährige im Interview von einschneidenden Erlebnissen, der Bedeutung der Familie und der Hoffnung auf den Aufstieg.