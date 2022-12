Anders als Wuppertal: Warum die Preußen auf ein Wintercamp verzichten

Kein Mittelmeer, kein Holland – für Preußen Münster geht es in dieser Vorbereitung nicht in die Ferne. Der Regionalliga-Spitzenreiter hat sich entschieden, auf ein Trainingslager in diesem Winter zu verzichten. Das hat verschiedene Gründe.

Januar 2017. Preußen Münster war noch ein stolzer Drittligist und wollte nichts unversucht lassen, Trainer Benno Möhlmann, seit nicht mal einem Quartal im Amt, die bestmögliche Vorbereitung zu gestatten. Also ging’s ins Trainingslager nach San Pedro del Pinatar nahe Alicante an der spanischen Mittelmeerküste gelegen. 15 bis 20 Grad zu dieser Jahreszeit.

„Wir wollen und können das nicht“

Es war bislang die letzte Flugreise des Clubs, der inzwischen ja in der Regionalliga kickt. Schon vor einigen Wochen deutete Sportchef Peter Niemeyer an, dass das Team wohl erneut in der Heimat bleiben wird. Das ist jetzt Fakt. „Wir wollen und können das auch nicht“, so der 39-Jährige. Im Sommer wurde ein entsprechender Posten im Etat gar nicht erst geschaffen. Einerseits muss der Spitzenreiter sowieso nicht alles auf links drehen, andererseits überwiegt angesichts der Platz- und Witterungsverhältnisse, die die Spieler beim Wiederbeginn der Meisterschaft erwarten, ohnehin die Skepsis im Verein. 2020, als Sascha Hildmann gerade Coach geworden war, fuhr der SCP-Tross immerhin noch für ein paar Tage über die niederländische Grenze, aber auch das ist nun nicht vorgesehen.

Einen anderen Weg geht erneut der Wuppertaler SV, der vom 22. bis zum 29. Januar nach Belek in die Türkei reist. Die Bergischen gelten als härtester Verfolger der Preußen. Nach sieben Siegen am Stück gab es am Samstag beim SC Wiedenbrück aber nur ein 1:1, sodass Münster neun Punkte mehr auf dem Konto hat. Acht sind es auf Borussia Mönchengladbach II (5:0 gegen Düren). Die Fohlen haben aber schon ein Spiel mehr absolviert.