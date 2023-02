Preußen-Quiz vor dem Re-Start: Sind Sie fit für Liga drei?

Die ewig lange Winterpause neigt sich für Preußen Münster dem Ende zu. Am Sonntag geht es endlich weiter in der Regionalliga West – und es kommt direkt zum Top-Duell mit Verfolger Alemannia Aachen. Testen Sie Ihr Wissen vorab im Quiz!

Am Sonntag ist es endlich soweit: Tabellenführer Preußen Münster kommt aus der Winterpause zurück und startet gegen Verfolger Alemannia Aachen wieder in die Regionalliga West. Doch was wissen Sie eigentlich über die Hinrunde der Preußen? Wieso wurde das Hinspiel gegen Aachen verlegt? Wer sah beim SCP bisher die einzige Rote Karte der Saison? Testen Sie jetzt in unserem Preußen-Quiz zum Re-Start Ihr Wissen!