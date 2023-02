Mission Aufstieg: Diese Stolpersteine muss Preußen noch überwinden

Es sind nur etwas mehr als drei Monate bis zum Saisonende. Diese knappe Zeitspanne kann aus Sicht von Preußen Münster historisch werden. 15 Partien stehen noch an, am Ende soll es mit dem Aufstieg klappen. Wir skizzieren die Hürden auf dem Weg zum Titel.

Dickster Brocken kurz vor Schluss? Der SCP mit Yassine Bouchama (l.) und Nicolai Remberg (M.) reist vermutlich am 6. Mai zum Wuppertaler SV, der mit Bastian Müller (r.) in Münster das Hinspiel 1:0 gewann.

Mal ganz ehrlich – welcher Fan von Preußen Münster hat nicht schon mal in Gedanken Teile der restlichen Saison durchgespielt? 15 Partien stehen für den Spitzenreiter noch an, 15 potenzielle Stolpersteine, aber auch 15 dicke Chancen. Bewältigt der Adlerclub den Großteil dieser Aufgaben, kann spätestens am 13. Mai das große Ziel, die Rückkehr in die 3. Liga, gelingen.