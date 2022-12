„Sind wirklich stolz darauf“: Wie die Preußen ihr Leitbild entwickelten

Die Idee, ein Leitbild für Preußen Münster zu erstellen, ist schon einige Jahre alt. 2017, in der Vorbereitung auf die Ausgliederung des Profi-Bereichs, wurden diese Rufe erstmals laut. Anfang 2020 verkündete Präsident Christoph Strässer dann den Startschuss – und an diesem Mittwoch wurde nun rund 50 Interessierten digital das Endergebnis vorgestellt. „Aus meiner Sicht ist es grandios, viel besser, als ich es mir ausgemalt hatte“, sagt Projektleiter Benjamin Sicking. „Und das soll jetzt überhaupt nicht nach Eigenlob klingen.“

Am 15. Januar darf das Plenum bei der Jahreshauptversammlung über den Inhalt abstimmen. Bis dahin erhalten alle Mitglieder noch Einblick ins fertige Dokument. „Die Rückmeldungen waren extrem positiv, wir sind wirklich stolz drauf“, sagt Sicking, der das siebenköpfige Kernteam anführte. Bedenken bezüglich der Resonanz hat er nicht.

„Der Prozess ist das Wichtigste“

„Ich habe am Anfang im jugendlichen Leichtsinn gesagt, dass wahrscheinlich das Gleiche dabei herumkommt, wenn wir uns eine Woche zusammensetzen. Aber ich habe gelernt und vielleicht auch geahnt, dass der Prozess das Wichtigste ist“, sagt Sicking. „Es war sehr wertvoll, dass sich Vertreter ganz vieler Vereinsbereiche einfach mal kennengelernt haben.“ KGaA, Aufsichtsrat, Präsidium, Jugendabteilung, Geschäftsstelle, Fanprojekt, Fanport, aktive Szene – alle nahmen an der Entwicklung teil, rund 30 Personen waren involviert. Von außen schauten der Stadtsportbund oder der FLVW mit drauf. Es gab neun große Workshops und ungezählte Online-Meetings.

Am Mittwoch erläuterte Strässer noch mal den Hintergrund, Sicking und Alexandra Bexten beschrieben den Prozess. Für all das waren gerade mal 36 Minuten notwendig. Sechs Punkte bilden nun den Rahmen: Das Sportliche, die Strukturen, die Wirtschaftlichkeit, Ökologie/Nachhaltigkeit, Gesellschaftliches („Schwarz-weiß-grün ist bunt“) und Demokratie/Transparenz. „Ein Leitbild entspricht nie dem Status quo, sondern richtet sich immer nach vorne. Es ist zukunftsorientiert und zukunftsfähig“, sagt Sicking.

Der Weg ist noch nicht beendet

Der Weg ist damit und auch mit der Verabschiedung im Januar noch nicht beendet. Vorgesehen ist, dass die einzelnen Abteilungen – von den Junioren über die Handballer bis zu den Tennisspielern – die Möglichkeit erhalten, die einzelnen Punkte in ihre eigene Wahrnehmung zu übersetzen. „Jeder schaut natürlich unterschiedlich drauf“, sagt Sicking. „Wir bieten es zumindest an, dass wir zusammen daran weiterarbeiten.“ Den exakten Wortlaut wollte die Gruppe jetzt noch nicht in die Öffentlichkeit geben. Die Mitglieder sollen diese zunächst exklusiv vorliegen haben. Die Rahmenpunkte aber sind bekannt. Nach knapp sechs Jahren ist die Erstellung abgeschlossen. Gerade für Strässer, der seine Zukunft als Präsident nach wie vor offen lässt, endet damit eines seiner Herzensprojekte beim SCP.