Trainingsstart: Preußen kommen mit voller Kapelle aus der Winter-Pause

Fast alle Mann an Bord, und sogar noch ein paar mehr. Das durfte Sascha Hildmann, Trainer von Preußen Münster, vermelden, als er am Mittwoch seine Mannschaft zur ersten Einheit des neuen Jahres bat.

In der Pause waren keine neuen Verletzten hinzugekommen. Lukas Frenkert, der im Dezember noch ein Kurz-Comeback feierte, macht wieder alles mit nach seinem Knöchelbruch. Die Dauerpatienten Manfred Kwadwo und Dennis Daube absolvierten zumindest individuelle Ballübungen, genau wie Gerrit Wegkamp, der zuletzt krank war.

Aus der zweiten Mannschaft machten zudem Elias Demirarslan und Marvin Benjamins das Programm mit. Sie sollen die komplette Vorbereitung mit den Profis bestreiten. Zunächst wurde mit einem 90-Teilchen Staffeltest die Fitness überprüft. Weil der Regen den Rasenplatz aufgeweicht hatte, ging es nebenan auf den Kunstrasen.

Letzte Einheit fast vier Wochen her

Die Auszeit war lang wie selten zuvor. Das letzte Spiel absolvierte der Tabellenführer der Weststaffel am 3. Dezember (2:0 gegen den SC Wiedenbrück), auch die letzte Einheit ist schon wieder fast vier Wochen her.

In der Vorbereitung, in der es kein Trainingscamp gibt, stehen vier Auswärts-Testspiele gegen Nord-Regionalligisten an: Werder Bremen II (11. Januar, in Rheine), BW Lohne (14. Januar), SSV Jeddeloh II (21. Januar) und VfB Lübeck (28. Januar), ehe es am 5. Februar mit dem Heimspiel gegen Alemannia Aachen weitergeht.