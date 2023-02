Das Winter-Transferfenster ist geschlossen, auch in der Regionalliga West sind jetzt keine Wechsel mehr möglich. Welche Clubs waren besonders aktiv? Welche prominenten Namen sind neu? Welche Ex-Preußen haben sich verändert? Wir geben einen Überblick.

Aaron Berzel (rechts, hier im Duell mit Borussia Dortmunds Mats Hummels) bestritt im Jahr 2015 acht Drittligaspiele für Preußen Münster. Im Winter löste er seinen Vertrag beim SC Verl auf und schloss sich nun einem West-Regionalligisten an.

Nichts geht mehr! Das Winter-Transferfenster ist seit Dienstagabend um 18 Uhr geschlossen – also können auch die Vereine in der Regionalliga West um Spitzenreiter Preußen Münster keine neuen Spieler mehr verpflichten. Wechsel von einem Club zum anderen aber sind erst wieder im Sommer erlaubt.

Welcher Regionalligist war besonders aktiv? Welcher Club hat gar nichts am Kader verändert? Wir haben alle Transfers in einer Bildergalerie für Sie zusammengefasst. Vorweg sei bereits erwähnt, dass mit Ulrich Bapoh nun der Neffe des kamerunischen Ex-Stürmerstars Samuel Eto'o in der Regionalliga West kickt.

Außerdem interessant: Auf Schalke sorgte zuletzt ein Offensivmann in der Bundesliga für Furore, der im Jahr 2022 noch in Liga vier auflief. Neben dem ehemaligen Champions-League-Teilnehmer Christian Clemens hat auch ein früherer Spieler von Preußen Münster einen neuen Club im Westen gefunden. Aber klicken Sie sich durch die Galerie – und sehen Sie selbst: