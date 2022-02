Böllerwurf: Erneut Verdächtiger gefasst - Polizei-PK im Ticker 

Einen ersten Tatverdächtigen hatte die Polizei in Essen wieder rehabilitiert, jetzt ist erneut ein Fahndungserfolg geglückt. Nach dem Böllerwurf beim Regionalliga-Spiel zwischen RW Essen und Preußen Münster gibt es am Freitag um 12 Uhr eine Pressekonferenz. Zudem steht ein Gerichtstermin fest.

Marvin Thiel (links) war einer der drei Betroffenen in Reihen von Preußen Münster nach dem Böllerwurf in Essen.

Die Polizei hat nach einem Böllerwurf beim Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga West zwischen RW Essen und Preußen Münster einen Verdächtigen festgenommen. Das teilten die Ermittler am Freitagmorgen mit. Details sollen bei einer Pressekonferenz um 12.00 Uhr mitgeteilt werden.

11.59 Uhr: In der Pressekonferenz der Essener Polizei sind Polizeipräsident Frank Richter, der Leiter der Direktion Kriminalität Ralf Wagener und Oberstaatsanwältin Anette Milk zugegen. Gleich soll es losgehen.

Beim Stand von 1:1 waren kurz nach dem Ausgleich der Gäste in der 72. Minute Feuerwerkskörper aus der Essener Fankurve in Richtung Spielfeld geflogen, wo sich Münsters Auswechselspieler aufhielten. Marvin Thiel, Jannik Borgmann und Athletiktrainer Tim Geidies waren anfangs krankgeschrieben worden. Schiedsrichter Christian Scheper hatte die Begegnung zu diesem Zeitpunkt bereits unterbrochen - und pfiff sie nach fast einer halben Stunde Unterbrechung nicht mehr an.

Nun steht auch fest, dass sich Preußen Münster und RW Essen am kommenden Freitag (4. März) vor dem Sportgericht des Westdeutschen Fußball-Verbandes (WDFV) treffen werden. Referee Christian Scheper hat einen Sonderbericht angefertigt, der Essener Sicherheitsbeauftragte muss eine Stellungnahme abgeben. Auch der SCP, der nur Verfahrensbeteiligter ist, könnte im Vorfeld der Verhandlung dazu auch aufgefordert werden.

Ermittlungserfolg nach #Böllerwurf im #Fußballstadion - Einladung zur gemeinsamen #Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Essen und des #Polizeipräsidiums Essen/Mülheim - Die Konferenz wird live auf Twitter übertragen. Weitere Infos finden Sie hier 👉https://t.co/ju15MkwYLq pic.twitter.com/uii1IMVnRf — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) February 25, 2022

Einen ersten Tatverdächtigen hatte die Essener Polizei noch nach Spielende am Sonntagabend vernommen, ihn aber anschließend "vollumfänglich rehabilitiert", wie die Leitstelle mitteilte. Am Montagabend dann teilte RW Essen mit, für sachdienliche Hinweise bis zu 5000 Euro zahlen zu wollen.