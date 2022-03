Böllerwurf in Essen: Verhandlung vor Sportgericht läuft

Das Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga zwischen RW Essen und Preußen Münster war nach einem Böllerwurf in Richtung der Münsteraner Ersatzspieler abgebrochen worden. Am Freitag seit 13 Uhr verhandelt das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes den Fall.

Auch Preußens Jannik Borgmann (im grünen Oberteil) war nach dem Böllerwurf bei der Partie in Essen nicht mehr einsatzfähig.

Seit 13 Uhr tagt das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbands und wird entscheiden, wie die Regionalliga-Partie zwischen RW Essen und Preußen Münster nach dem Böllerwurf im Essener Stadion zu werten ist.

Am 20. Februar standen sich die beiden Fußballclubs in der Regionalliga West gegenüber. Die Partie war jedoch in der 74. Minute von Schiedsrichter Christian Scheper zunächst unterbrochen und nach mehr als einer halben Stunde Pause schließlich abgebrochen worden.

Grund dafür war, dass im Essener Fanblock ein Knallkörper gezündet und in Richtung des Spielfelds geworfen wurde, wo sich Preußens Ersatzspieler aufwärmten. Marvin Thiel erlitt ein Knalltrauma, auch Jannik Borgmann und Athletiktrainer Tim Geidies waren anfangs krankgeschrieben. Der mutmaßliche Täter - ein 29 Jahre alte Familienvater aus Marl - war am vergangenen Donnerstag (24. Februar) festgenommen, verhört und anschließend gegen hohe Meldeauflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Drei Punkte für die Preußen?

Das Sportgericht des WDFV verhandelte an diesem Freitag seit 13 Uhr unter der Leitung des Vorsitzenden Hubert Jung , wie das Regionalliga-Spitzenspiel zu werten ist. Vieles deutete im Vorfeld daraufhin, dass Preußen Münster am grünen Tisch die drei Punkte zugesprochen werden. Das Ergebnis der Verhandlung erfahren Sie später an dieser Stelle.

Im Falle eines Sieges am grünen Tisch würde das Team von Trainer Sascha Hildmann nach 27 absolvierten Partien auf 60 Punkte kommen und vorübergehend zum Tabellenführer werden. Essen, das zuletzt durch mehrere Coronafälle ausgebremst wurde, käme nach 25 Spielen auf 59 Punkte.

Eine nächste Instanz ist möglich

Für Preußen sind bei der Verhandlung am Freitag in Duisburg Geschäftsführer Bernhard Niewöhner, Sportdirektor Peter Niemeyer, Teammanager Harald Menzel und auch der unmittelbar betroffene Spieler Marvin Thiel zugegen. Rechtlich wird der SCP durch Simeon Scheuermann von der Münchner Rechtsanwaltskanzlei Duvinage und vertreten. Für RWE erschienen der Vorstandsvorsitzende Marcus Uhlig, Sportdirektor Jörn Nowak und Rechtsanwalt Thomas Hermes, der zugleich Teil des Aufsichtsrats ist. Auch Schiedsrichter Scheper sagte aus.

26. Spieltag, Saison 2021/22: RW Essen - SC Preußen Münster Nach dem Ausgleich der Preußen in der 73. Minute: Essener Fans werfen einen Böller auf die Einwechselspieler der Preußen. Unter anderem Thiel geht zu Boden. Foto: Jürgen Peperhowe Die Partie wird unterbrochen. Alle Verantwortlichen diskutieren auf dem Feld. Foto: Jürgen Peperhowe Preußen- und Essener-Spieler sind entsetzt... Foto: Jürgen Peperhowe ...Schiedsrichter Scheper bittet zunächst in die Kabine. Foto: Jürgen Peperhowe Die Mannschaften gehen in die Kabine. Foto: Jürgen Peperhowe Einige Spieler sind zu sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass das Spiel nicht wieder angepfiffen werden kann. Foto: Jürgen Peperhowe Schiedsrichter Scheper schickt die Spieler in die Kabine. Foto: Jürgen Peperhowe Kurz nach dem Preußen-Ausgleich flog ein Böller in Richtung der SCP-Ersatzspieler. Foto: Jürgen Peperhowe Schiedrichter Christian Scheper unterbrach zunächst die Partie... Foto: Jürgen Peperhowe ... dann wurde es komplett abgebrochen und auch nicht wieder angepfiffen. Foto: Jürgen Peperhowe Marvin Thiel hat ein Knalltrauma erlitten und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Foto: Jürgen Peperhowe Manuel Farrona Pulido schaut konzentriert auf den Ball. Foto: Jürgen Peperhowe RWE führt 1:0, und das ohne eine echte Torchance gehabt zu haben. Den Elfmeter verwandelt Thomas Eisfeld in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit. Foto: Jürgen Peperhowe Ziegele im Kopfballduell gegen Engelmann. Foto: Jürgen Peperhowe Langlitz muss verletzt ausgewechselt werden. Foto: Jürgen Peperhowe Frenkert kommt frei zum Kopfball. Foto: Jürgen Peperhowe Langlitz im Zweikampf. Kurze Zeit später ist für ihn verletzungsbedingt die Partie zuende. Foto: Jürgen Peperhowe Kok und Hildmann an der Außenlinie. Foto: Jürgen Peperhowe

Neben einem Sieg für Münster käme - zumindest rein theoretisch - auch noch infrage, dass das WDFV-Sportgericht ein Wiederholungsspiel ansetzt. Der genaue Rahmen wäre dabei aber unklar. Sollte das Votum des Gerichts pro Preußen ausfallen, ist es gut möglich, dass RW Essen den Gang vor die nächste Instanz anstrengt. Das wäre das Verbandsgericht des WDFV.

In einer früheren Version dieses Artikels hieß es fälschlicherweise, dass das Sportgericht bereits entschieden und die Partie mit 2:0 für Preußen Münster gewertet habe. Das ist nicht korrekt. Zum jetzigen Zeitpunkt - 15.30 Uhr - ist noch keine Entscheidung in Kaiserau gefallen. Wir bitten dies zu entschuldigen.