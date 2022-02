Preußen und Essen im Mann-gegen-Mann-Vergleich

Das Regionalliga-Topspiel zwischen Preußen Münster und RW Essen wirft seine Schatten voraus. Vor der Partie am Sonntag macht unsere Redaktion den großen Vergleich: Welches Team ist besser besetzt?

Im Hinspiel zwischen Preußen Münster und RW Essen ging's heiß her. Die Adlerträger verloren trotz 2:0-Führung noch mit 2:3.

Das Duell der Duelle, Evergreen im Fußball-Westen, der Klassiker zweier Traditionsclubs, die um Anschluss an die Fleischtöpfe ringen. Die Partie RW Essen gegen Preußen Münster bietet am Sonntag (14 Uhr) alles, was das Herz begehrt. Sie ist vor allem aber das Gipfeltreffen der Regionalliga West: Erster gegen Zweiter.