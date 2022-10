„Haben bisschen was vor“: Preußen-Trainer kündigt Änderungen in Oberhausen an

Als Tabellenführer reist Preußen Münster am Sonntag zu RW Oberhausen. Zuletzt gab es in der Liga drei Siege am Stück im Traditionsduell, doch die Stimmung bei den Adlern ist momentan eher gedrückt. Der letzte Sieg ist vier Wochen her.

So feierten die Preußen im April in Oberhausen.

Normalerweise ist Sascha Hildmann kein großer Freund von Umwälzungen innerhalb seiner Startelf. Nach vier Wochen ohne Sieg allerdings deutet der Trainer von Preußen Münster an, dass er sich für das Auswärtsspiel bei RW Oberhausen am Sonntag (14 Uhr) etwas überlegt: „Ein bisschen was haben wir vor.“ Mehr wird nicht verraten.

Bindemann fällt aus

Henok Teklab, so die gute Nachricht, trainiert seit Donnerstag wieder mit dem Team. Allerdings muss Deniz Bindemann mit einem Infekt passen, auch Kevin Schacht (Gehirnerschütterung) fehlt, so dass zur Erfüllung der U-23-Regel aufgefüllt werden muss. Welche Kniffe sich der Stab ausgedacht hat? Ein Abweichen vom 4-3-3 wäre eine Überraschung, aber Thorben Deters oder Gerrit Wegkamp im Mittelfeld, Thomas Kok wieder von Anfang an – das wären mögliche Ansätze.

Vorne bärenstark, hinten anfällig Foto: Eine Achterbahnfahrt ist die Saison für RW Oberhausen bislang, aktuell geht es bergauf. Zuletzt blieb das Team von Coach Mike Terranova in vier Partien mit acht Pluspunkten ungeschlagen und garnierte das mit einem Verbandspokal-Erfolg über den Drittligisten MSV Duisburg (2:1) – davor hatte es zwei derbe Niederlagen gegeben, 1:3 gegen Schalke II und gar 1:5 in Rödinghausen. Nun wittert der frühere Erstligist (1969 bis 1973) Morgenluft im Titelrennen. Allerdings gewann der SCP die jüngsten drei Regionalliga-Vergleiche. Das letzte Aufeinandertreffen im April war eine Preußen-Gala vor 5857 Zuschauern – mehr als die Hälfte kam aus Münster und sah den 3:0-Auswärtssieg. RWO spielt unter Terranova meist ein 4-2-3-1-System mit zwei Sechsern. Christian März ist die feste Größe, der zweite Spieler variiert, zuletzt war es Tanju Öztürk. Besonderes Augenmerk müssen die Preußen auf Mittelfeldspieler Anton Heinz legen, der für seine Freistoßkünste mit dem linken Fuß aus halbrechter Position bekannt ist. Er sammelte in der Vorsaison 21 Scorerpunkte. Brandgefährlich ist auch Sven Kreyer, mit neun Treffern führt er die Torjägerliste vor Viktor Maier (sieben/Lippstadt) und Heinz (sechs) an. Größte Schwäche ist die Abwehr, 21 Gegentore in elf Punktpartien sind deutlich zu viele – viertschlechtester Wert. Torwart ist der Ex-Essener Daniel Davari (34). ...

Das Personalpuzzle ist das eine, die mentale Frage ein anderer Aspekt. „Wenn wir rumzappeln und nervös werden, merkt das sofort jeder. Ich darf nicht zulassen, dass die Extreme die Mannschaft erreichen“, sagt Hildmann – und meint die Euphorie nach dem 1:0 gegen Rödinghausen vor einem Monat wie die Katerstimmung nach den ausbleibenden Erfolgen danach.

„Wir müssen arbeiten und klar im Kopf bleiben.“ Wobei der Pfälzer auf die speziellen Umstände bei allen drei Auswärtspartien (Aachen, Erkenschwick, Gelsenkirchen) verweist. „Vieles konnten wir nicht beeinflussen.“ Das 1:1 gegen Kaan-Marienborn schon, und da übten nicht nur die Spieler Selbstkritik. „Wir müssen wieder mehr Zug reinbekommen, mehr agieren“, sagt Hildmann. Gleichwohl gibt er zu, dass die Automatismen aus guten Zeiten aktuell fehlen und nicht alle Akteure am Limit spielen. „Wir müssen an die 100 Prozent heran. Anfangs ging vieles einfacher von der Hand. Wir müssen das positive Gefühl jetzt zurückerhalten. Es hat immer mal geruckelt in den letzten Jahren, auch zuletzt. Aber wir kommen wieder dahin, dass wir eingespielt sind.“ Nur vom Wort „Selbstverständnis“ hält der 50-Jährige wenig, weil ja hinter jedem Sieg harte Arbeit stecke.

Hildmann sieht kein Schlüsselspiel

Ein Schlüsselspiel sieht er im Auftritt bei RWO nicht, es sei ja erst die zehnte Partie. Auffällig auch, dass er den Gegner nicht über Gebühr starkredet, sondern nur auf die Top-Stürmer Sven Kreyer und Anton Heinz sowie die Standardstärke verweist.

„Wir müssen mit allem dagegenhalten und verteidigen.“ Von den Hausherren erwartet er eine robuste Gangart, viele lange Bälle, enge Räume. „Jeder hat seine Philosophie“, so Hildmann. Seine ist eine andere, und zwar immer der fußballerische Ansatz. Der ganz frisch verlegte Rasen im Niederrhein-Stadion dürfte also eher Spitzenreiter Preußen entgegenkommen.

SCP: Schulze Niehues – Langlitz, Scherder, Hahn, Lorenz – Kok – Remberg, Grote – Oubeyapwa, Wooten, Deters

