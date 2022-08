Hildmanns Punkteschnitt bei Preußen ist schon aufstiegstauglich

Die frühe Sieger fängt die Würmer, nein, die Punkte. So oder so ähnlich könnte das Motto lauten. Ausrutscher für Spitzenteams in der Regionalliga West sind praktisch verboten. Der SC Preußen Münster unter Trainer Sascha Hildmann macht das ganz richtig und hat nach drei Siegen zum Auftakt ein weiße Weste.

Wenn es eine wichtige Erkenntnis aus der abgelaufenen Spielzeit in der Regionalliga West gab, dann wohl die, dass man vom ersten Spieltag an darauf achten muss, Chancen zu nutzen und nicht ein Fitzelchen an Punkten irgendwo in der Fußball-Diaspora liegenzulassen.

Als Preußen Münster Kassensturz machte, da hatte der Club zwar am grünen Tisch gegen RW Essen gewonnen und somit den Punktestand ausgeglichen – aber die Tordifferenz sprach für RWE. Vier Tore mehr hätte Münster erzielen müssen, viele, viele Chancen blieben im Saisonverlauf dabei auf der Strecke liegen – so gesehen weiß jeder beim SCP, was die Stunde geschlagen hat. Die Preußen müssen von der ersten Minute an Vollgas geben, leichtfertige Patzer sind auf einem Weg zur Meisterschaft so gesehen härteste Nackenschläge.

Rödinghausen und Lippstadt auf der Verfolgung

Aus dieser Warte betrachtet, macht es die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann nun gut. Denn außer Preußen sind nur noch der SV Rödinghausen und SV Lippstadt verlustpunktfrei in dieser Saison. Am Mittwoch treffen die Teams im Nachholspiel aufeinander, nur ein Sieger bleibt für den Augenblick im Rang der Preußen.

Nun ist die Regionalliga-Serie erst drei Spieltage alt, allerdings ist sie aufgrund der 18er-Liga auch nur 34 Runden lang. Was letztlich dazu führt, dass Ausrutscher gleich ins Mark treffen. Aber, auch das sagen die Cheftrainer landauf, landab gerne: Erst nach zehn Spieltagen zeichnet sich ein klares Bild ab. Hildmann erklärte zudem, dass es ihm wichtiger sei, zwei Spieltage vor Schluss auf Platz eins zu stehen. Er meint das nicht so, er schützt nur sein Team. Er sagt, die momentane Tabellenführung sei zwar schön, aber nicht aussagekräftig.

So wichtig ist ein guter Start

Hildmann startete gerade in seine vierte Saison bei den Preußen. Wobei er zunächst im Winter 2020 den Club auf einem Drittliga-Abstiegsrang von Sven Hübscher übernahm. Damals gelang zum Auftakt ein Erfolg in Jena, nach drei Spieltagen unter Hildmanns Regie hatte Münster vier Punkte geholt – am Ende stieg der SCP im ersten Corona-Sommer 2020 ab. Nach zehn Partien unter dem Pfälzer hatte das Team 17 von 30 Punkten gesammelt. Es reichte am Ende dennoch nicht.

Im September 2020, als Hildmanns erste komplette Saison anfing, war die Ausbeute nach drei Spieltagen nicht so schlecht mit sieben von neun Punkten. Gestartet war Münster mit einem Remis in Rödinghausen, nach Spieltag zehn war der SCP Vierter mit drei Zählern Rückstand auf RW Essen. Am Ende stieg Borussia Dortmund II dann aber auf.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters (vorläufiger) Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, 24 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, 20 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, 33 Jahre, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, 34 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, 31 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, 23 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, 18 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, 22 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, 19 Jahre, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, 24 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, 33 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, 26 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, 23 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Grote (Mittelfeld, 35 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, 22 Jahre, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, 32 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, 29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, 19 Jahre, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (50 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (32 Jahre, bei Preußen seit 2013) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (47 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (58 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

In der Vorsaison begannen die Preußen die Saison mit drei Siegen (später folgte sogar ein vierter). Nach Begegnung Nummer zehn war der Club aber nur Fünfter, obwohl 18 von 30 Zählern geholt worden waren – Essen war vier Punkte als Spitzenreiter entfernt. Und stieg auf.

Wuppertal und Fortuna Köln schwächeln

Und nun? Drei Siege, 10:1 Tore, Platz eins lautet die erste Zwischenbilanz. Rödinghausen schickt sich an, erster Herausforderer zu sein, während ein Titelanwärter wie Wuppertal schon fünf Punkte liegenließ und Fortuna Köln nur einen Punkt von neun möglichen geholt hat. Hildmanns pure Regionalliga-Bilanz ist beeindruckend mit 52 Siegen bei nur 18 Remis und lediglich elf Niederlagen. Sein Punkteschnitt in dieser Klasse: aufstiegstaugliche 2,15 je Spiel.