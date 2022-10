Kommentar: Preußen sollten sich bitte nicht verstecken

Die Preußen kassieren in Oberhausen ihre zweite Saisonniederlage, Platz eins ist erstmal weg. Hinter der indiskutablen Schiedsrichter-Leistung am Niederrhein sollte sich dabei kein Preuße verstecken. Die eigenen Defizite waren deutlich erkennbar. Ein Kommentar.

Jetzt haben die Preußen den Salat. Platz eins ist fürs Erste futsch. Das hatte sich vielleicht sogar angedeutet in den vergangenen Wochen. Die Form ist nicht mehr die des Spätsommers. Und zwar bei vielen Stammspielern.

In der Krise zeigt sich in der Regel das wahre Gesicht. Mannschaft, Trainerstab und Verantwortungsträger, auch die Fans – das wirkt nach wie vor eine Einheit. Doch die verrückten Umstände in diesen Wochen, beginnend in Aachen bis zur Schlappe in Oberhausen, dürfen keinesfalls als Ausrede herhalten.

Hinter der indiskutablen Schiedsrichter-Leistung am Niederrhein sollte sich kein Preuße verstecken. Denn fast genauso offenkundig waren Zuordnungsdefizite in der Deckung und erneut die Probleme beim Erarbeiten von Torchancen. Wenn die Emotionen abgekühlt sind, muss umgehend die analytische Aufarbeitung beginnen, auch ohne personelle Tabus. Eine Fortsetzung des Negativtrends hätte schmerzhafte Folgen. Noch ist nichts passiert, was sich nicht schnell korrigieren ließe. Doch dafür braucht es intern zwingend die richtigen Schlüsse.