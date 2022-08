Preußen Münster begrüßt am Freitagabend den 1.FC Bocholt zum Flutlichduell im heimischen Preußenstadion. Vor dem Duell hat SCP-Trainer Sascha Hildmann mit unserer Zeitung gesprochen. Im Videointerview erzählt er, wie der Preußen-Plan gegen den Aufsteiger aussieht.

Preußen-Trainer Sascha Hildmann trifft am Freitagabend auf den 1.FC Bocholt.

Der dritte Spieltag in der neuen Regionalliga-Saison steht an für die Preußen, das zweite Heimspiel der Spielzeit. Unter Flutlicht treffen die Adlerträger am Freitagabend (19.30 Uhr) auf den Aufsteiger 1. FC Bocholt.