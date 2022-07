„Wir müssen noch viel arbeiten“: Klarer Preußen-Sieg mit Makeln

Foto:

Am Sonntag endet die Tour de France in Paris. Preußen Münster begann am Samstag seine Tour de Regionalliga. 34 Etappen liegen vor dem SCP, das erste Teilstück hat der SCP schadlos und erfolgreich bestanden. Das gelang nicht allen ambitionierten Regionalligisten wie dem Wuppertaler SV oder Fortuna Köln, diese beiden Clubs strauchelten bereits. Ja, ja, es gibt keine kleinen Gegner mehr, jedes Team kann wenigstens bedingungslos verteidigen – wie es Wattenscheid in Münster eine Stunde sehr effektiv getan hat. Aber am Ende des 1. Spieltags hat der SCP viel Positives erreicht, drei Punkte, Comeback-Sieg nach Rückstand, fast 7000 Menschen im Stadion, Riesenstimmung am Ende. Was Münster vor der Pause spielte, hatte mit Sand im Getriebe zu tun. Was Münster nach der Pause spielte, das war ein starkes Stück. Erster Eindruck: Die Mannschaft kann was, die Neuen funktionieren, die Reservisten, die nach einer Stunde eingewechselt wurden, auch. Das war ein schöner Saisoneinstieg, die erste Duftmarke ist gesetzt. Da geht was, da geht einiges.