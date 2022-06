„Alles auf null gestellt“ - Scherder will Preußen-Stammplatz zurück

Foto:

Part zwei der Testspielreihe führt Preußen Münster wieder nah an die niederländische Grenze. In Südlohn ist am Samstag (16.30 Uhr) Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen der Sparringspartner. Anlass ist die Einweihung des Sport-Campus vor Ort.



Nach dem 8:0 gegen den SV Bad Bentheim folgt für den SCP nun ein Gegner, der schon eine gewisse Klasse verspricht. Die Krefelder waren in der vergangenen Saison Gegner der Adler, die beide Vergleiche (1:0, 3:0) gewannen. Der Traditionsclub hatte erst sehr spät ein Team zusammen und war von Beginn an auf den Abstiegsplätzen zu finden. Nun beginnt ein geordneter Neuaufbau. Sogar die heimische Grotenburg darf wieder genutzt werden. Über 800 Dauerkarten wurden verkauft – mehr als nach dem Aufstieg in die 3. Liga.



Beim SCP ist es nicht ausgeschlossen, dass Neuling Andrew Wooten gleich mal aufläuft. Auch Deniz Bindemann könnte sich nach seiner Corona-Infektion langsam wieder herantasten. Für Dennis Daube kommt die Partie noch zu früh. Liveticker aus Südlohn am Samstag ab 16.15 Uhr hier.