Wirbelt wieder im Preußen-Trikot: Sören Wald (r.) hat das Abenteuer USA vorzeitig beendet und ist zurück in Münster.

Nur das P ist geblieben: Sören Wald spielt seit Dezember nicht mehr für die Patriots, sondern wieder für Preußen Münster II. Nach einem sportlich enttäuschenden Ausflug in den US-Bundesstaat Texas ist der 23-Jährige wieder zurück in seiner Heimat – und hat bereits nach wenigen Wochen „den Spaß am Fußball wiedergefunden“.