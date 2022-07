Mit elf Toren war Thorben Deters in der vergangenen Saison bester Torschütze der Preußen. Das weckt Begehrlichkeiten, die den 26-Jährigen aber kalt ließen. Er spricht über die Gründe dafür und sein neues Morgenritual.

Thorben Deters (l.) wurde in den bisherigen Testspielen immer im Mittelfeld eingesetzt.

Wenn es in der vergangenen Saison aus Sicht von Thorben Deters ein perfektes Spiel gab, dann war es das 3:1 gegen RW Oberhausen im November. „Da war ich top-fit, frisch im Kopf, alles hat geklappt“, erinnert sich der Offensivallrounder. Überhaupt hatte er während des ersten Jahres bei Preußen Münster seine beste Zeit im Herbst 2021, als er vom Flügel ins Mittelfeld rutschte und dort brillierte.

Auf der Achterposition agierte Deters auch bisher in den Testspielen meist. Dort sieht er sich am ehesten. „Ich bin ja Fan unserer Außen“, sagt er und meint Henok Teklab, Manfred Kwadwo und Shaibou Oubeyapwa. „Die bringen viel Geschwindigkeit und Dribbelstärke mit. In diese Art Spielertyp kann ich mich gar nicht einreihen. Aber wenn ich dort aufgestellt werde, werde ich mich auch nicht dagegen wehren.“ Vielseitigkeit und Ausgeglichenheit sollen erneut die großen Vorteile der Preußen werden.

Drittligisten wurden auf Deters aufmerksam

Mit elf Toren war der 26-Jährige bester Schütze seiner Elf, fünf Assists kamen hinzu. Werte, die Drittliga-Manager hellhörig machen. „Ich habe aber keinen Gedanken daran verschwendet“, sagt Deters. „Ich fühle mich super wohl, mein Ziel war es, auch mal anzukommen.“ Nach Stationen in Meppen, Düsseldorf, Lüneburg und Lübeck war Münster ein bewusster Schritt.

„Es war mal leichter, mal schwerer, ich habe überall wichtige Erfahrungen gemacht. Aber jetzt möchte ich bleiben. Allein, wenn ich ans letzte Spiel denke ...“ Deters wohnt an der Hammer Straße, der Fanmarsch tangierte geradezu seine Haustür. „Totale Gänsehaut“, sagt er. „Das soll’s noch nicht gewesen sein. Ich habe gesehen, was möglich ist.“

Mit Yoga gegen Muskelverletzungen

Auch wenn der Aufstieg verpasst, der Pokal nicht geholt wurde, könnte sich der Emsländer nach hinten lehnen und seine Statistiken sprechen lassen. Doch so einfach macht er es sich nicht. „Auch wenn mir das Jahr unfassbar Spaß gemacht hat, habe ich auch ein kritisches Fazit gezogen. Denn ich war zu oft verletzt, habe einige Spiele verpasst. Da muss ich vielleicht präventiv mehr machen.“

Preußen Münsters Zu- und Abgänge vor der Saison 2022/23 Am 16. Juni startete Preußen Münster um Cheftrainer Sascha Hildmann in die Vorbereitung für die Saison 2022/23. Der Kader für den anvisierten Drittliga-Aufstieg war da noch nicht komplett. Unsere Zeitung gibt in dieser Bildergalerie einen ständig aktualisierten Überblick, wer den SCP verstärkt und wer ihn verlassen hat. Foto: Sebastian Sanders Neuzugänge: Marc Lorenz (33) kehrt vom Karlsruher SC nach Münster zurück, wo er schon bis zur A-Jugend und von 2009 bis 2011 spielte. Der Linksfuß ist als Außenverteidiger eingeplant, kann aber auch eine Position weiter vorne auflaufen. Foto: Niko Koulis (23) ist in der Innenverteidigung beheimatet, er wechselt von Holstein Kiel zu den Preußen. Dort spielte der gebürtige Berliner einmal in der 2. Bundesliga, ansonsten lief er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord auf (27 Einsätze, zwei Tore). Foto: Alexander Hahn (29) wechselt vom Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin (15 Einsätze) nach Münster. Der Linksfuß lief meist in der Innenverteidigung auf, kann aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Foto: Imago/Köhn Shaibou Oubeyapwa wechselt innerhalb der Regionalliga West von RW Oberhausen zu den Adlerträgern. Der 29-Jährige agierte vor allem als Rechtsaußen, steuerte in 38 Partien vier Tore und 15 Vorlagen bei. Foto: Imago/Michael Ketzer Yassine Bouchama verlässt den VfB Homberg, der Letzter der Regionalliga West geworden ist. Der 25-Jährige ist im offensiven Zentrum zu Hause, für Homberg spielte er erst ab Januar (17 Einsätze, drei Tore, acht Assists) - nun geht's nach Münster. Foto: Imago/Fotostand Dieser Neue soll für die nötigen Tore im Aufstiegskampf sorgen: Andrew Wooten (32) stand zuletzt beim VfL Osnabrück unter Vertrag, löste seinen Kontrakt dort aber auf - und will nun bei den Preußen angreifen. Foto: Imago/Dauwe Preußenadler statt Zebra: Roman Schabbing (20) wechselt vom MSV Duisburg nach Münster. Der Keeper aus Ahaus wechselte 2018 vom SuS Stadtlohn nach Meiderich, beim SCP soll er nun die Nummer drei im Torwartgespann werden und somit auch für die Zweite in der Oberliga auflaufen. Foto: Imago/Revierfoto Der zweite neue Torhüter in Münster heißt Tom Müller, ist 24 Jahre alt und kommt vom Nord-Regionalligisten Carl Zeiss Jena. Foto: Imago/Schroedter Er wollte bereits im Winter von RW Essen zurück zu den Preußen, damals aber legte der Arbeitgeber sein Veto ein: Dennis Grote (35) schlägt mit Verspätung wieder in Münster auf. Bereits in der Jugend und von 2012 bis 2014 lief der Mittelfeldmann für den SCP auf - nun dann zum dritten Mal. Foto: Preußen Münster Aus dem eigenen Stall kommt Kevin Schacht (Foto rechts). Der 19-jährige Offensivmann durchlief bis 2021 die Nachwuchsmannschaften von Arminia Bielefeld, in der vergangenen Spielzeit überzeugte er für Preußen II in der Oberliga (22 Einsätze, elf Tore). Auch für die Profis durfte Schacht 2021/22 schon drei Mal ran - einmal in der Regionalliga, zweimal im Westfalenpokal. Foto: Rechtsverteidiger Joel Amadi gehörte in der vergangenen Saison noch Preußens starker U19 an, verpasste nur zwei Spiele in der A-Junioren-Bundesliga. Im Westfalenpokal durfte er bereits Profiluft schnuppern. Der 18-Jährige spielte zuvor auch schon für den SC Münster 08 und den 1. FC Gievenbeck. Foto: Wilfried Hiegemann Auch Noah Kloth entstammt der eigenen U19. Der Innenverteidiger und Kapitän überzeugte regelmäßig in der A-Junioren-Bundesliga (15 Einsätze, zwei Tore) - und das mit Zweikampfstärke und Passsicherheit. Kloth feierte im Westfalenpokal ebenfalls bereits sein Profidebüt. Foto: Wilfried Hiegemann Neu an Bord ist zudem Physiotherapeutin Kira Loose (2. von rechts): Die 24-Jährige begleitete zuletzt zwei Jahre den Westfalenligisten Westfalia Kinderhaus, jetzt wirkt die Cousine von Ex-Preußen-Profi Julian Loose bei den Adlerträgern. Foto: Johannes Oetz Auch im Trainer-Team gibt es ein neues Gesicht - ebenfalls aus dem eigenen Stall: Julian Fuhrmann, Assistent von Tobias Harink bei der Bundesliga-U19, erweitert den Stab bei den Profis. Fuhrmann soll sich vor allem um die Individual-Analyse kümmern. Seinen Posten bei der U19 behält er. Foto: Sebastian Sanders Die Abgänge: Manuel Farrona Pulido (29, Foto rechts) verlässt die Preußen nach einer Saison wieder, er wechselt zum Nord-Regionalligisten VfB Lübeck. Foto: Imago/Brauer-Fotoagentur Seit 2019 spielte Julian Schauerte (34) in Münster, absolvierte insgesamt 121 Partien für die Adlerträger. Der Kapitän wechselt zum Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn. Foto: Jürgen Peperhowe Marcel Hoffmeier (Foto rechts) war ebenfalls drei Jahre lang für die Preußen im Einsatz (80 Spiele), nun wagt er den Schritt in die 2. Bundesliga zum SC Paderborn. Foto: Jürgen Peperhowe Nach sieben Preußen-Jahren hat sich Jannik Borgmann (24, Foto links) von der Hammer Straße verabschiedet, mit dem gebürtigen Emsdettener aber wird es ein Wiedersehen geben: Der Abwehrmann wechselt zum Regionalliga-Nachbarn RW Ahlen. Foto: Jürgen Peperhowe Steffen Westphal (Foto rechts) kam in der abgelaufenen Spielzeit gegen Alemannia Aachen zu einem von insgesamt zwei Regionalliga-Einsätzen. Ansonsten lief der 23-jährige Keeper für Preußen II in der Oberliga auf. Westphal wechselt nun zum SV Lippstadt. Foto: Jürgen Peperhowe Mittelfeldmann Dominik Klann (Foto rechts) spielte von 2011 bis 2012 in der Preußen-Jugend und kehrte 2017 aus dem Nachwuchs des FC Schalke 04 zurück. Ab sofort läuft der 23-Jährige für den Drittligisten SC Verl auf. Foto: Jürgen Peperhowe Marvin Thiel erlebte eine durchwachsene Saison in Münster, erst brach erst sich die Hand, dann fiel er mit Corona aus und erlitt beim Böllerwurf von Essen schließlich ein Knalltrauma. Nach 20 Spielen (neun Mal Startelf) endet sein Kapitel bei den Preußen wieder, der Linksverteidiger kehrt zum VfB Lübeck (Regionalliga Nord) zurück. Foto: Jürgen Peperhowe Ebenfalls nur eine Saison war Luke Hemmerich (Foto rechts) im grünen Dress unterwegs. Der 24-Jährige, der sowohl links als auch rechts als Außenverteidiger und Flügelspieler agieren kann, schließt sich dem Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth an. Foto: Jürgen Peperhowe Jules Schwadorf (Foto links) zieht es nach zwei Jahren in Münster wieder in die rheinische Heimat, er läuft künftig für Preußens Regionalliga-Rivalen Fortuna Köln auf. Der heute 29-Jährige war 2020 vom SV Wehen Wiesbaden gekommen und verabschiedet sich nach 43 Partien wieder. Foto: Jürgen Peperhowe Marko Dedovic kam 2014 vom SV Werder Bremen zu den Preußen, nach acht Jahren und unter anderem zwölf Regionalliga-Einsätzen ist nun Schluss. Der 24 Jahre alte Torhüter wechselt zum niedersächsischen Regionalliga-Aufsteiger BW Lohne. Foto: Jürgen Peperhowe Auch Robin Ziegele (25) hat das Kapitel Preußen Münster wieder geschlossen. Der Innenverteidiger machte 29 Spiele für die Adlerträger (zwei Tore), künftig läuft er für den Drittligisten FSV Zwickau auf. Foto: Imago/Beautiful Sports Jan Dahlke hat das grüne Preußen-Trikot gegen das weiße von Carl Zeiss Jena eingetauscht. Nach einer Saison in Münster (22 Ligaspiele, vier Tore) geht es für den 24-jährigen Angreifer jetzt in der Regionalliga Nordost weiter. Foto: Jürgen Peperhowe

Damit meint er weniger seine Corona-Infektion, die er auch nach zehn Tagen Quarantäne noch etwas mitschleppte, sondern eher die muskulären Blessuren. „Die hatte ich vorher nie.“ Jetzt macht Deters als morgendliches Ritual 15 bis 20 Minuten Yoga. „Ich probiere es mal aus, um resistenter zu werden. Schaden wird es nicht.“

Deters: "Sind nicht schlechter geworden"

Die Vorbereitung läuft bisher gut. „Ich fühle mich fit“, so der Torjäger. „Wir haben viel Qualität im Training, sind nicht schlechter geworden. Natürlich zeigt sich der wahre Charakter erst in der Meisterschaft, aber ich habe ein gutes Gefühl.“

Der Mannschaftsabend, der in der Kabine begann und in der Innenstadt endete, war aus seiner Sicht schon mal ein Erfolg. „Sollte es mal Ausreißer aus der Gruppe geben, was ich nicht glaube, können wir sie als Team schnell einfangen. Wir sind auf einem guten Weg.“ Auf dem Deters – nicht nur mit Treffern – auch wieder sein Stück beitragen will.