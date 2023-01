Jetzt perfekt: Youngster verlässt Preußen – soll aber bald zurückkehren

Über die optimale Position für Kevin Schacht gibt es mehrere Meinungen. Eigentlich ist er Stürmer, kann aber auch in der Reihe dahinter oder hängend agieren. Im Sommer wurde der 20-Jährige bei Preußen Münster vermehrt als Linksverteidiger getestet. Nun führt ihn der Weg zu Eintracht Trier in die Regionalliga Südwest – für den Rest der Saison wird er an den Tabellenvorletzten verliehen, der mit ihm aber wieder im Angriff plant. Offiziell vorstellen wollen die Moselstädter ihren Neuzugang aber erst am Dienstag.

