Preußen-Nachwuchs vor Liga-Auftakt und dem Nadelöhr

Am Sonntag startet Preußen Münsters U 17 in die zweite Halbserie. Zweieinhalb Monate später ist die Saison schon wieder Geschichte. Nur noch sieben Partien stehen für das Team von Moritz Glasbrenner in der B-Junioren-Bundesliga an, die wegen der Pandemie als einfache Runde ausgetragen wird.

„Wir haben die Spielzeit so gestreckt, dass wir den Jungs sportlich viel bieten können“, sagt Glasbrenner. Das intern ausgegebene Saisonziel bleibt (vorerst) geheim. Woran im Jahr 2022 gearbeitet werden soll, sagt der Cpach aber: „Wir wollen weiter unser Kombinationsspiel zeigen – in der Hinsicht gehören wir zu den stärksten Teams der Liga.“

Eine Auswertung der ersten Saisonhälfte aber ergab auch, dass der SCP-Nachwuchs ligaweit „eine der konteranfälligsten Mannschaften“ ist. „Wir wollen dominant sein, haben aber an einer besseren Raumaufteilung im Ballbesitz gearbeitet“, sagt Glasbrenner. So soll schneller und besser auf Ballverluste reagiert werden.

Gesucht: Ein Preußen-Lautsprecher



Vor dem Start gegen das punktlose Schlusslicht SV Lippstadt (Sonntag, 13 Uhr) um Trainer und Ex-Profi Paul Freier wünscht der Preußen-Coach sich zudem, dass einige Stammkräfte „lauter werden auf dem Platz. In den Phasen nach einem Rückschlag fehlt uns ein extrovertierter Typ“. Denn das Hauptaugenmerk liegt nicht auf der Tabelle, sondern auf der individuellen Entwicklung. „Unser höchstes Ziel ist, dass so viele wie möglich den Sprung in die U 19 schaffen – und dieser Schritt gleicht einem Nadelöhr“, sagt Glasbrenner.

Die Zukunft - und damit die Saison 2022/2023 - wirft bereits ihre Schatten voraus. In der Wintervorbereitung und den vier Testspielen mischten deshalb auch schon einige Kräfte aus der U16 mit. Unter anderem durften sich Mikail Cun, Emre Gündogdu, Hannes Tyrell, Kadir Kosar und Ahmad Reza Hossanii zeigen. Fest hochgezogen wird in der zweiten Saisonhälfte keiner, sondern "eingebaut, wenn es sich anbietet", sagt Glasbrenner.