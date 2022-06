Preußen und der UFC verhandeln über Kooperation

Bahnt sich da ein spektakulärer Zusammenschluss an? Vertreter des UFC Münster und Verantwortliche des SC Preußen treffen sich bereits seit einigen Monaten, um künftig auf verschiedenen Ebenen zusammenzuarbeiten und Synergieeffekte zu nutzen. Wie eine solche Kooperation im Detail aussehen könnte, ist noch offen, soll aber in weiteren Gesprächen erarbeitet werden.

Darauf verständigten sich Preußen-Präsident Christoph Strässer und UFC-Präsident Georg von Coelln. Zunächst hatten die Futsaler eine passive Mitgliedschaft mit einfachem Stimmrecht beantragt, vergleichbar mit dem Tennis-Club Preußen Münster.

Schnittmengen erkannt

„Die bisherigen Gespräche haben gezeigt, dass es eine große Schnittmenge an gemeinsamen Interessen zwischen beiden Clubs gibt, sowohl im sportlichen Bereich als auch bei der Begeisterung junger Menschen für die jeweiligen, eng verwandten Sportarten. Insofern bietet es sich förmlich an, Synergien zu bündeln und gemeinsam für die Förderung zu nutzen“, sagt Strässer kurz vor der Jahreshauptversammlung am Sonntag, auf der über die weitere Vorgehensweis berichtet und die Mitglieder für das Projekt mit ins Boot genommen werden sollen.

Traditionsreicher Standort

Der UFC ist einer der traditionsreichsten Futsal-Standorte Deutschlands und bei den Damen eine der Top-Adressen im internationalen Vergleich. Der Verein wurde 2002 aus der Taufe gehoben und 2005 als eingetragener Verein anerkannt. Seit seiner Gründung feierte der UFC zunächst zahlreiche Erfolge bei den Herren und schickt seit 2015 eine ebenso erfolgreiche Damen-Mannschaft ins Rennen, die als Rekordmeisterinnen der Futsalliga West erst vor wenigen Tagen ihren nächsten Titel einheimste.

Die Männer, die in der NRW-Regionalliga spielen, haben in den vergangenen Jahren ein wenig den Anschluss an die bundesweite Spitze verloren. „Der UFC, der auch bei nationalen und internationalen Hochschul-Wettbewerben sehr erfolgreich unterwegs ist, geht weiterhin einen sehr ambitionierten Weg im Leistungssport, der im Einklang mit den Werten und Zielen des SC Preußen steht“, heißt es in einer Mitteilung des Regionalligisten.