Erst Oberhausen, dann drei Testkicks: So sieht Preußens Winter-Plan aus

Preußen Münster wird im Januar drei Testspiele zur Vorbereitung des Re-Starts in der Regionalliga West am 4. Februar gegen Alemannia Aachen bestreiten. Gegner sind drei Nord-Regionalligisten - es wartet das Widersehen mit einem Ex-SCP-Keeper.

Preußen Münster stehen noch zwei Aufgaben in dem Fußballjahr 2022 bevor. Am Samstag um 14 Uhr erwartet der Fußball-Regionalligist den SC Wiedenbrück im letzten Heimspiel des Jahres. Eine Woche später am 10. Dezember geht es ins Niederrheinstadion nach Oberhausen.

Dort wartet allerdings nicht erneut RWO, der Club gewann gegen den SCP mit 3:2 Mitte Oktober. Nein, dieses Mal wartet Aufsteiger 1. FC Bocholt, der aufgrund von Bauarbeiten am „Hünting“ für zwei Heimspiele nach Oberhausen ausweicht. Auch die Partie gegen Fortuna Köln, ein Nachholspiel, wird in Oberhausen gespielt. Münster wie Köln lehnten einen Heimspieltausch ab. Wobei sich dann, einen Tag vor dem dritten Advent, die Anreise für die SCP-Fans etwas kürzer ergeben wird. Der Weg nach Oberhausen ist etwas kürzer und vermutlich auch schneller als der nach Bocholt.

Aachen kommt am 4. Februar

Die Winterpause beim SCP wird nicht lange sein. In der ersten Januarwoche kehrt der SCP ins Training zurück, bereits am 14. Januar steht die erste Testpartie an. Die Preußen werden derer drei gegen Nord-Regionalligisten austragen. Zunächst geht es zum Tabellenachten BW Lohne, hier spielt Ex-Preuße Marko Dedovic im Tor. Trainer Sandro Heskamp übernahm von Henning Rießelmann interimsmäßig.

Eine Woche später (21. Januar) geht es zum Tabellendritten SSV Jeddeloh II, die Generalprobe für den Start nach der Winterpause findet dann am 28. Januar beim Rangzweiten Hannover 96 II statt. Erster Auftrag im neuen Jahr ist am 21. Spieltag die Heimpartie gegen Alemannia Aachen am 4. Februar im Preußenstadion.