Aufregung um Likes von Preußen-Zugang Bouchama

Am 16. Juni startete Preußen Münster um Cheftrainer Sascha Hildmann in die Vorbereitung für die Saison 2022/23. Der Kader für den anvisierten Drittliga-Aufstieg war da noch nicht komplett. Unsere Zeitung gibt in dieser Bildergalerie einen Überblick, wer den SCP verstärkt und wer ihn verlassen hat. Stand: 20. Juni.

Foto: Sebastian Sanders