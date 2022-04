Preußen Münster schlägt den KFC Uerdingen mit 3:0

Im Gleichschritt: Preußen Münster und RW Essen schenken sich nichts an der Spitze der Regionalliga West. Der SCP siegte am Freitagabend gegen den KFC Uerdingen mit 3:0 und bleibt Tabellenführer vor RWE, das 3:1 gegen den FC Wegberg-Beeck gewann.

Preußen Münster steuert auf den Matchball im Aufstiegskampf zu. Nein, eine Blöße gab sich der Tabellenführer nicht, warum auch? Der Ligaprimus der Regionalliga West gewann vor 11.081 Zuschauern gegen den bereits designierten Absteiger KFC Uerdingen mit 3:0 (1:0). Ja gut, das benötigte schon Anlauf, aber nach dem Wechsel war das eine klare Sache für die Zöglinge von Trainer Sascha Hildmann.

In Wiedenbrück am nächsten Freitag am vorletzten Spieltag kann der SCP den Vorsprung auf RW Essen auf fünf Punkte ausbauen, ehe RWE am Samstag in Lotte gegen Rödinghausen antworten kann. Und möglicherweise, aber nur möglicherweise fällt die wichtigste aller Entscheidungen um Titel, Meisterschaft, Aufstieg und Rang zwei in Lotte. Kein Witz.

Münster gegen Uerdingen hätte sehr früh eine sehr einseitige Sache werden können. Bereits nach drei Minuten traf Alexander Langlitz nach schöner Kopfballablage von Gerrit Wegkamp zur Führung. Dann hätten Jules Schwadorf (7.) und Nicolai Remberg (12.) gleich auf 2:0 erhöhen können. Doch nach dem ersten Angriffsschwung hielt sich Absteiger Uerdingen wacker. Das mit dem Verteidigen klappte meistens. Die Preußen hatten den Fuß vom Gas genommen, und die Begegnung beruhigte sich.

Startelf wie in Oberhausen Foto: Es war keine Überraschung, dass Trainer Sascha Hildmann seine Startelf im Vergleich zum 3:0 in Oberhausen am Sonntag nicht veränderte. Jules Schwadorf und Luke Hemmerich hatten ihre kleinen Blessuren schnell auskuriert. Nicht in das Aufgebot schafften es die beiden Ex-Lübecker Marvin Thiel und Thorben Deters, die zuletzt jeweils mit mehreren kleinen Wehwehchen zu kämpfen hatten. ...

Kein Feuerwerk, kein Sturmlauf des Tabellenführers, der SCP wartete ab, hatte durch Henok Teklab einen Weitschuss, forderte wenige später Elfmeter nach einem Tackling von Jesse Sierck an Langlitz. Und dann war da noch Wegkamps Kopfball auf die Latte nach 39 Minuten. Mal wieder ein Chancenplus für die Adlerträger, allerdings nicht in der erwarteten Größenordnung.

Das war eine gefährliche Gratwanderung, der ganz große Druck fehlte, obwohl die Gäste durch Levani Kenia (19.) und Abdul Fesenmeyer (42.) mit zwei dünnen Chancen wenig Gefahr ausstrahlten. Zur Pause ein unsicheres 1:0, während RW Essen gegen den FC Wegberg-Beeck schon mit 2:0 führte. Ein Ohr hörte mit, was da an der Hafenstraße geschah. Von der Supershow der Preußen beim 3:0 in Oberhausen vom Sonntag war einiges verflogen.

„Ein zäher Schinken“, sagt Preußen-Trainer Sascha Hildmann in solchen Fällen gerne mal. Der SCP kam einfach nicht in sein Umschaltspiel, bekam kein Tempo in die Aktionen. Das war mühsam, zäh, ein zäher Schinken halt. Die Gäste übernahm nach dem Wechsel sogar etwas die Regie, pressten hoch. Ein gewisser Nervenfaktor war da.

Bis Henok Teklab kam. Nach 54 Minuten dribbelte er auf der linken Seite an, zog ab, der Ball trudelte durch den Uerdingen Strafraum – und am langen Pfosten ins Tor. War doch einfach, ganz einfach. 2:0 für die Preußen, mehr als die halbe Miete war das für diesen Abend. Münster stand auf, applaudierte, tanzte, jubelte.

Cramer und Bäumer Tribünengäste Foto: Preußen ist wieder angesagt, und da kommen viele prominente Gesichter ins Stadion. Zum Beispiel Carsten Cramer, der einst selbst beim SCP arbeitete und nun seit vielen Jahren als Marketingdirektor bei Borussia Dortmund große Summen stemmt. Er wohnt ja in Gievenbeck und hat weiter ein großes Herz für den Adlerclub – und nahm seinen Sohn mit zu diesem Spiel des 36. Spieltages. Das gilt auch für Thomas Bäumer, der ebenfalls auf der Tribüne saß und auch nach seinem Ausstieg als Aufsichtsratsboss weiter ein häufiger Gast an der Hammer Straße ist. Er kam mit dem ehemaligen SCP-Finanzchef Mike Schmitz. Ex-Nationalspieler Thomas Brdaric war hingegen nicht wegen des Höhenflugs der Münsteraner gekommen. Er schaute seinem Sohn Tim zu, der Innenverteidiger bei Uerdingen spielte. ...

Dann erhöhte der eingewechselte Manuel Farrona Pulido auf 3:0, sein Freistoß-Kunstschuss segelte ins Tor – wenn das so gewollt war, toll, wenn nicht, dann störte das keinen einzigen Preußen-Anhänger.

Alles klar an der Hammer Straße, der SCP hatte die Dinge geregelt, kein Gegentor kassiert, den Gegner sich nach der Pause im Stile einer Klasse-Elf zurecht gestellt. Das passte schon.

Friedenszeichen als Mittelkreis Foto: Zum ersten Mal war der Mittelkreis im Preußenstadion am Freitag um zwei innere Linien erweitert – und ergab so ein Peace-Zeichen. Das Symbol war in den vergangenen beiden Monaten bereits häufig in vielen Arenen im Land zu sehen. Außerdem standen zwei Dutzend Kids in Ukraine-Shirts Spalier für die einlaufenden Mannschaften. ...

Und nun? Münster ist weiterhin auf Platz eins, freitags in Wiedenbrück steht eine ungleich schwerere Aufgabe an. Der Weg in die 3. Liga ist sperrangelweit offen. Es liegt einzig und allein an den Preußen. Es ist ganz einfach, und es bleibt so brutal schwer.

Münster: Schulze Niehues – Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Hemmerich – Kok – Remberg, Schwadorf (68. Ghindovean) – Langlitz (62. Farrona Pulido), Wegkamp (68. Bindemann), Teklab.

Uerdingen: Jovic – Kadiata, Brdaric, Sierck, Prodanovic – Neiß, Fladung (77. Catno Nielsen), Baba (89. Yun), Kenia (77. Atsina) – Fesenmeyer, Jensen.

Tore: 1:0 Langlitz (3./Kopfballablage Wegkamp), 2:0 Teklab (54./keine Vorarbeit), 3:0 Farrona Pulido (73./ Freistoß direkt). - Zuschauer: 11 081. - Gelbe Karten: - / Sierck, Baba.