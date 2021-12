Preußen Münsters nächste knifflige Aufgabe in Köln

Foto:

Der beste Torschütze der Regionalliga steht in Reihen des 1. FC Köln II. Florian Dietz hat in 14 Einsätzen elf Treffer erzielt – zuletzt fehlte der Angreifer aber zweimal angeschlagen. Ob es für Samstag reicht? Offen. Er ist neben den Routiniers und Leistungsträgern Marius Laux, Lukas Nottbeck und Thomas Kraus gesetzt.



Doch immer wieder kommen Profis bei der U 21, wie der Verein sein Team bezeichnet, zum Einsatz. Allen voran Noah Katterbach, aber auch Tim Lemperle, Sava Cestic, Marvin Obuz und Tomas Ostrak. In der Tabelle liegen die kleinen Geißböcke auf einem sehr guten sechsten Platz, also direkt hinter den fünf großen Namen, die um den Aufstieg ringen.



Coach Mark Zimmermann, der früher Carl Zeiss Jena trainierte, ist bereits seit zweieinhalb Jahren im Amt. Zwar gelang in der vergangenen Woche ein 3:1 beim VfB Homberg, doch die jüngsten vier Heimpartien gewannen die Rheinländer nicht. Die beiden Duelle der Vorsaison hatten es auf jeden Fall in sich. Bei der 0:1-Schlappe im Hinspiel verschoss Julian Schauerte in der zweiten Minute einen Foulelfmeter für die Preußen, später kaufte der FC dem Gast den Schneid ab. Im Rückspiel schließlich rächten sich die Münsteraner und siegten in der Nachspielzeit durch Treffer von Joel Grodowski und Lukas Frenkert nach 1:2-Rückstand noch 3:2.