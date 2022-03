Preußen-Pechvogel Frenkert hat Saison noch nicht abgehakt

Preußens Linksverteidiger Lukas Frenkert zog sich in der Vorwoche beim Gastspiel in Lotte eine schwere Schulterverletzung zu.

Die Hoffnung lebt. Obwohl Lukas Frenkert vor einer Woche in Lotte eine Sprengung des Schultereckgelenks erlitt und am Montag in der Unfall-Chirurgie des Uni-Klinikums operiert wurde, hat der Verteidiger von Preußen Münster eine Rückkehr in dieser Saison noch nicht abgeschrieben.

„Der Eingriff ist gut verlaufen. Ich werde alles dafür geben, noch mal zu spielen“, sagt er. Bei Team-Physio Matthias Sieme ist vielleicht ab nächster Woche schon die Reha geplant. „Ich hoffe, dass ich Freitag schon ins Stadion kann“, sagt der 21-Jährige. Dann spielt sein Team gegen Fortuna Köln (19 Uhr).

Preußen-Verteidiger hat noch Schmerzen

Das 1:1 in Wuppertal sah er sich am Sonntag aus dem Bett an. „Adrenalingeladene Ablenkung“ nannte er das. Im Krankenhaus durften ihn coronabedingt nur Mutter und Freundin besuchen. Kein Wunder, dass Frenkert möglichst bald heim möchte. Ein, zwei Tage Ruhe sind aber auch dann noch Pflicht. Die Schmerzen sind nicht zu unterschätzen. „Die Schulter trägt fast alles. Sitzen, gehen, auf der Seite oder dem Bauch liegen – all das ist noch schwierig“, sagt er.

In Lotte warf er sich mit hohem Tempo, wie es der Stil des Blondschopfs ist, in einen Zweikampf. „Ich weiß gar nicht, ob es ein Foul war. Aber ich hatte im Flug so viel Rotation, dass ich blöd aufgekommen bin. Dann hat es noch geknackt – beim Versuch, aufzustehen war klar, dass da viel kaputt ist.“

Absagen wegen Corona: So sind die Regeln Foto: Die Infektionszahlen steigen wieder leicht, die Corona-Absagen im Sport häufen sich. In der Regionalliga West hat Titelfavorit RW Essen drei Partien binnen einer Woche abgeblasen und damit in 66 Tagen bis zum Saisonende 13 Matches zu bestreiten. Das Regelwerk des Verbands besagt, dass 16 Spieler (darunter zwei Torhüter) der offiziellen Liste zur Verfügung stehen müssen. Sonst kann der betroffene Club die Verlegung beantragen.



Die Liste darf wöchentlich verändert werden, allerdings muss eine Partie zwischen der Anpassung und der nächsten Begegnung, bei der sie greift, liegen. Jeder Fall muss dokumentiert und bescheinigt werden. „Es ist ein sensibles Thema, daher wird es genau geprüft“, sagt Verbandssprecher Roland Leroi. Zwischen der Feststellung der 16 spielfähigen Akteure und dem Spieltag müssen fünf Tage liegen. Daher konnte RWE bereits am Dienstag das Derby in Oberhausen absagen. ...

Ärgerlich, schließlich hatte der Winter-Neuzugang nicht nur sofort einen Stammplatz erobert, sondern war zuletzt auch in Top-Form. „Ich war gut drin, der Spielfluss passte. Aber die Mannschaft kann den Ausfall auffangen.“

Gute Nachrichten von Preußens Pechvogel

Luke Hemmerich sprang zuletzt ein, Jannik Borgmann ist bald wieder eine Option, Marvin Thiel könnte demnächst folgen. Eine Frenkert-Fähigkeit besitzen aber alle drei nicht: die weiten Einwürfe. Ob die mit lädierter Schulter weiter möglich sind? „Keine Sorge, da erwarte ich überhaupt keine Einschränkung“, lacht er.

Aus dem UKM meldete sich Lukas Frenkert mit gehobenem Daumen: alles glatt gegangen unterm Messer. Foto: SCP

Eine gute Nachricht lieferte immerhin Dauer-Pechvogel Manfred Kwadwo. Der 26-Jährige, der noch kein Pflichtspiel für den SCP bestreiten konnte, trainiert nach seinem Außenbandriss im Knie wieder individuell und soll in zwei Wochen wieder voll einsteigen. Bereits im Sommer hatte der Neuzugang einen Sehnenanriss erlitten.