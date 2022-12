Preußen-Rahmentermine für die kommende Saison stehen fest

In welcher Spielklasse Preußen Münster in den kommenden Saison spielt, ist noch offen. Alle hoffen auf die 3. Liga – läuft es nicht wie gewünscht, kann es aber auch die Regionalliga sein. Für beide Fälle stehen nun die Termine fest.

Die Rahmen­terminkalender für 3. Liga und Regionalliga West ­stehen fest für die Spielzeit 2023/24. In einer der beiden Ligen wird sich Preußen Münster, Spitzenreiter der Weststaffel, wiederfinden.

Würde der SCP den Aufstieg verpassen, stünde der erste Spieltag zwischen dem 28. und 31. Juli auf dem Programm. Die 3. Liga beginnt ihre Saison vom 4. bis zum 6. August. Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal, für die sich der Meister qualifiziert, ist dann vom 10. bis zum 14. August 2023 angesetzt. Die 3. Liga wird mit 20 Mannschaften spielen, die Regionalliga mit 18. Letzter Spieltag in der Hinrunde ist in der vierten Liga vom 24. bis zum 27. November, in der 3. Liga vom 15. bis zum 17. Dezember. Der 20. Spieltag folgt hier direkt in der Wochenmitte (19. und 20. Dezember).

In der Regionalliga ist das Finale des Kalenderjahres vom 8 bis zum 11. Dezember geplant. Saisonende ist in beiden Klassen am 18. Mai 2024 anberaumt. Zumindest hier herrscht Planungssicherheit.