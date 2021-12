Preußen-Talent Jonathan Wensing verpasst DFB-Chance

Münster

Anfang Oktober durfte SCP-Talent Jonathan Wensing an einem DFB-Lehrgang in Krefeld teilnehmen. Er überzeugte den Verband scheinbar so sehr, dass dieser bei den Preußen prompt für eine Länderspielreise nach Israel anfragte. Wensing aber kann nicht – aufgrund einer frustrierenden Verletzung.

Von Camillo von Ketteler