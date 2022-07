Preußen-Trainer Hildmann und Sportchef Niemeyer – das erste Doppel-Interview

Seit immerhin zwei Jahren arbeiten Sportchef Peter Niemeyer und Trainer Sascha Hildmann bei Preußen Münster gemeinsam und durchaus erfolgreich. Vor der dritten Regionalliga-Saison, in der es mit dem Aufstieg klappen soll, gaben beide erstmals zusammen ein Interview.

Bis hierhin ist alles getan, die Verantwortlichen bleiben gelassen vor dem Saisonstart: Sportchef Peter Niemeyer (2. von links) will genauso wie Trainer Sascha Hildmann (links) vor allem die Ruhe behalten und den Überblick nicht verlieren.

Am Samstag wird sich zeigen, was die Vorbereitung und diese vergangenen fünf Wochen wert sind für Preußen Münster. Der Fußball-Regionalligist trifft dann daheim (14 Uhr) auf den Aufsteiger SG Wattenscheid 09. Zu ihren Plänen, der Erwartungshaltung innerhalb der Mannschaft und außerhalb beim Anhang, zu Transfers und Entwicklungen standen Cheftrainer Sascha Hildmann und Sportchef Peter Niemeyer in einem Doppel-Interview, ihrem ersten gemeinsamen nach zwei Jahren, Thomas Rellmann und Alexander Heflik Rede und Antwort.