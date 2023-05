Preußen-Urgestein Scherder: "Münster ist am Sonntag grün"

Die letzten Vorbereitungen laufen. Preußen Münster feiert am Sonntag mitten in der Stadt Meisterschaft und Aufstieg. Abwehr-Urgestein Simon Scherder setzt auf eine laute Masse vor dem Rathaus.

„Münster ist grün“ – das ist das Motto für Sonntag, wenn Meister Preußen am Mittag tausende Fans auf dem Prinzipalmarkt erwarte, um nach einer Tour mit dem roten Doppeldecker-Bus und dem Eintrag in Goldene Buch der Stadt noch einmal ausgiebig den Aufstieg zu feiern. „Münster ist grün“, sagt auch Simon Scherder, der Routinier aus der Verteidigung, der seit 2006 das SCP-Trikot trägt und seit 2012 zum Kader der Profis zählt.

Ihm gönnte zweifellos jeder diese besonderen Momente, zumal er mit wichtigen Treffern wie zum 5:4 in Wattenscheid in der 96. Minute oder dem 1:0 im „Aufstiegsspiel“ gegen Düsseldorf II (am Ende 2:0) im Mittelpunkt stand. „Das alles wäre ohne euch nicht möglich gewesen“, sagt der 30-Jährige, der sich natürlich gleichsam auf den Samstag freut, wenn vor dem Saisonfinale gegen Ahlen die offizielle Verbandsehrung ansteht. Nutzen Sie den unten stehenden QR-Code und schauen Sie sich die Grußbotschaft des Abwehrspielers an.