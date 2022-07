Preußens Mission beginnt gegen Wattenscheid – mit neuer Abwehrkette

Preußen Münster startet in die neue Saison. Im eigenen Stadion wird am Samstag um 14 Uhr mit Ex-Bundesligist Wattenscheid 09 ein Aufsteiger erwartet. Trainer Sascha Hildmann wird dabei eine komplett neuformierte Abwehrreihe präsentieren.

Preußen Münster nimmt am Samstag die Mission Aufstieg in Angriff, Alexander Langlitz (rechts) ist gesetzt - aber weiter hinten als bisher.

Die Verantwortlichen von Preußen Münster geben sich fokussiert und gelassen. Nach fünfwöchiger Vorbereitung und 70 Tage nach der denkbar knapp verpassten Meisterschaft startet nun die „Mission Aufstieg“.

Die Regionalliga West erlebt dabei mit dem Heimspiel des SCP gegen Aufsteiger Wattenscheid 09 ein Aufeinandertreffen von Traditionsclubs. Am Samstag um 14 Uhr erwartet Münster die Gäste, 4500 Tickets wurden im Vorverkauf abgesetzt, bis zu 6500 Zuschauer werden erwartet, davon rund 350 aus Wattenscheid. Mancher Regionalligist würde sich freuen, wenn er in der gesamten Saison 6500 Zuschauer zusammenbekommen würde bei Heimspielen.

Hildmann muss Deters ersetzen

Trainer Sascha Hildmann predigt derweil, dass er angespannt sei, aber nicht nervös: „Null.“ Sagt er. Was wiederum kaum zu glauben ist, wenn man den 50 Jahre alten Fußballlehrer an der Seitenlinie erlebt. Vielmehr will er damit zum Ausdruck bringen, dass für den Moment alles getan ist. Dennis Daube (Kreuzbandriss), der nicht vor Ende August ins Mannschaftstraining zurückkehren wird, Lukas Frenkert, der im November ein Comeback nach einer Sprunggelenksfraktur anstrebt, sowie der von Corona genesene Thorben Deters fehlen.

Doch der Rest der Meute hat voll mitgezogen, alle sehnen den Saisonstart herbei, der Trainerstab freut sich über messerscharfen Konkurrenzkampf. Gleichzeitig aber sei der Teamgeist fast schon sensationell, hört man aus dem Team. Hildmann weiß auch, dass mit zunehmender Saisonzeit die Unzufriedenheit der Reservisten besonderer Beachtung bedarf. Aber im Hier und Jetzt wirkt alles beim Topfavoriten Nummer eins austariert und geschmeidig.

Macht „Gewinner“ Bouchama das Rennen?

„Drei, vier Härtefälle haben wir schon“, erklärt Hildmann. Allein der Kampf um die Vertretung von Deters, des elffachen Torschützen der Vorsaison, ist kompliziert. Darius Ghindovean könnte die Rolle im offensiven halblinken Mittelfeld bestens übernehmen, hat sich aber mit einer Ampelkarte im vorletzten Testspiel aus dem engsten Kreis katapultiert.

Preußen Münsters Zu- und Abgänge vor der Saison 2022/23 Am 16. Juni startete Preußen Münster um Cheftrainer Sascha Hildmann in die Vorbereitung für die Saison 2022/23. Der Kader für den anvisierten Drittliga-Aufstieg war da noch nicht komplett. Unsere Zeitung gibt in dieser Bildergalerie einen ständig aktualisierten Überblick, wer den SCP verstärkt und wer ihn verlassen hat. Foto: Sebastian Sanders Neuzugänge: Marc Lorenz (33) kehrt vom Karlsruher SC nach Münster zurück, wo er schon bis zur A-Jugend und von 2009 bis 2011 spielte. Der Linksfuß ist als Außenverteidiger eingeplant, kann aber auch eine Position weiter vorne auflaufen. Foto: Niko Koulis (23) ist in der Innenverteidigung beheimatet, er wechselt von Holstein Kiel zu den Preußen. Dort spielte der gebürtige Berliner einmal in der 2. Bundesliga, ansonsten lief er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord auf (27 Einsätze, zwei Tore). Foto: Alexander Hahn (29) wechselt vom Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin (15 Einsätze) nach Münster. Der Linksfuß lief meist in der Innenverteidigung auf, kann aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Foto: Imago/Köhn Shaibou Oubeyapwa wechselt innerhalb der Regionalliga West von RW Oberhausen zu den Adlerträgern. Der 29-Jährige agierte vor allem als Rechtsaußen, steuerte in 38 Partien vier Tore und 15 Vorlagen bei. Foto: Imago/Michael Ketzer Yassine Bouchama verlässt den VfB Homberg, der Letzter der Regionalliga West geworden ist. Der 25-Jährige ist im offensiven Zentrum zu Hause, für Homberg spielte er erst ab Januar (17 Einsätze, drei Tore, acht Assists) - nun geht's nach Münster. Foto: Imago/Fotostand Dieser Neue soll für die nötigen Tore im Aufstiegskampf sorgen: Andrew Wooten (32) stand zuletzt beim VfL Osnabrück unter Vertrag, löste seinen Kontrakt dort aber auf - und will nun bei den Preußen angreifen. Foto: Imago/Dauwe Preußenadler statt Zebra: Roman Schabbing (20) wechselt vom MSV Duisburg nach Münster. Der Keeper aus Ahaus wechselte 2018 vom SuS Stadtlohn nach Meiderich, beim SCP soll er nun die Nummer drei im Torwartgespann werden und somit auch für die Zweite in der Oberliga auflaufen. Foto: Imago/Revierfoto Der zweite neue Torhüter in Münster heißt Tom Müller, ist 24 Jahre alt und kommt vom Nord-Regionalligisten Carl Zeiss Jena. Foto: Imago/Schroedter Er wollte bereits im Winter von RW Essen zurück zu den Preußen, damals aber legte der Arbeitgeber sein Veto ein: Dennis Grote (35) schlägt mit Verspätung wieder in Münster auf. Bereits in der Jugend und von 2012 bis 2014 lief der Mittelfeldmann für den SCP auf - nun dann zum dritten Mal. Foto: Preußen Münster Aus dem eigenen Stall kommt Kevin Schacht (Foto rechts). Der 19-jährige Offensivmann durchlief bis 2021 die Nachwuchsmannschaften von Arminia Bielefeld, in der vergangenen Spielzeit überzeugte er für Preußen II in der Oberliga (22 Einsätze, elf Tore). Auch für die Profis durfte Schacht 2021/22 schon drei Mal ran - einmal in der Regionalliga, zweimal im Westfalenpokal. Foto: Rechtsverteidiger Joel Amadi gehörte in der vergangenen Saison noch Preußens starker U19 an, verpasste nur zwei Spiele in der A-Junioren-Bundesliga. Im Westfalenpokal durfte er bereits Profiluft schnuppern. Der 18-Jährige spielte zuvor auch schon für den SC Münster 08 und den 1. FC Gievenbeck. Foto: Wilfried Hiegemann Auch Noah Kloth entstammt der eigenen U19. Der Innenverteidiger und Kapitän überzeugte regelmäßig in der A-Junioren-Bundesliga (15 Einsätze, zwei Tore) - und das mit Zweikampfstärke und Passsicherheit. Kloth feierte im Westfalenpokal ebenfalls bereits sein Profidebüt. Foto: Wilfried Hiegemann Neu an Bord ist zudem Physiotherapeutin Kira Loose (2. von rechts): Die 24-Jährige begleitete zuletzt zwei Jahre den Westfalenligisten Westfalia Kinderhaus, jetzt wirkt die Cousine von Ex-Preußen-Profi Julian Loose bei den Adlerträgern. Foto: Johannes Oetz Auch im Trainer-Team gibt es ein neues Gesicht - ebenfalls aus dem eigenen Stall: Julian Fuhrmann, Assistent von Tobias Harink bei der Bundesliga-U19, erweitert den Stab bei den Profis. Fuhrmann soll sich vor allem um die Individual-Analyse kümmern. Seinen Posten bei der U19 behält er. Foto: Sebastian Sanders Die Abgänge: Manuel Farrona Pulido (29, Foto rechts) verlässt die Preußen nach einer Saison wieder, er wechselt zum Nord-Regionalligisten VfB Lübeck. Foto: Imago/Brauer-Fotoagentur Seit 2019 spielte Julian Schauerte (34) in Münster, absolvierte insgesamt 121 Partien für die Adlerträger. Der Kapitän wechselt zum Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn. Foto: Jürgen Peperhowe Marcel Hoffmeier (Foto rechts) war ebenfalls drei Jahre lang für die Preußen im Einsatz (80 Spiele), nun wagt er den Schritt in die 2. Bundesliga zum SC Paderborn. Foto: Jürgen Peperhowe Nach sieben Preußen-Jahren hat sich Jannik Borgmann (24, Foto links) von der Hammer Straße verabschiedet, mit dem gebürtigen Emsdettener aber wird es ein Wiedersehen geben: Der Abwehrmann wechselt zum Regionalliga-Nachbarn RW Ahlen. Foto: Jürgen Peperhowe Steffen Westphal (Foto rechts) kam in der abgelaufenen Spielzeit gegen Alemannia Aachen zu einem von insgesamt zwei Regionalliga-Einsätzen. Ansonsten lief der 23-jährige Keeper für Preußen II in der Oberliga auf. Westphal wechselt nun zum SV Lippstadt. Foto: Jürgen Peperhowe Mittelfeldmann Dominik Klann (Foto rechts) spielte von 2011 bis 2012 in der Preußen-Jugend und kehrte 2017 aus dem Nachwuchs des FC Schalke 04 zurück. Ab sofort läuft der 23-Jährige für den Drittligisten SC Verl auf. Foto: Jürgen Peperhowe Marvin Thiel erlebte eine durchwachsene Saison in Münster, erst brach erst sich die Hand, dann fiel er mit Corona aus und erlitt beim Böllerwurf von Essen schließlich ein Knalltrauma. Nach 20 Spielen (neun Mal Startelf) endet sein Kapitel bei den Preußen wieder, der Linksverteidiger kehrt zum VfB Lübeck (Regionalliga Nord) zurück. Foto: Jürgen Peperhowe Ebenfalls nur eine Saison war Luke Hemmerich (Foto rechts) im grünen Dress unterwegs. Der 24-Jährige, der sowohl links als auch rechts als Außenverteidiger und Flügelspieler agieren kann, schließt sich dem Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth an. Foto: Jürgen Peperhowe Jules Schwadorf (Foto links) zieht es nach zwei Jahren in Münster wieder in die rheinische Heimat, er läuft künftig für Preußens Regionalliga-Rivalen Fortuna Köln auf. Der heute 29-Jährige war 2020 vom SV Wehen Wiesbaden gekommen und verabschiedet sich nach 43 Partien wieder. Foto: Jürgen Peperhowe Marko Dedovic kam 2014 vom SV Werder Bremen zu den Preußen, nach acht Jahren und unter anderem zwölf Regionalliga-Einsätzen ist nun Schluss. Der 24 Jahre alte Torhüter wechselt zum niedersächsischen Regionalliga-Aufsteiger BW Lohne. Foto: Jürgen Peperhowe Auch Robin Ziegele (25) hat das Kapitel Preußen Münster wieder geschlossen. Der Innenverteidiger machte 29 Spiele für die Adlerträger (zwei Tore), künftig läuft er für den Drittligisten FSV Zwickau auf. Foto: Imago/Beautiful Sports Jan Dahlke hat das grüne Preußen-Trikot gegen das weiße von Carl Zeiss Jena eingetauscht. Nach einer Saison in Münster (22 Ligaspiele, vier Tore) geht es für den 24-jährigen Angreifer jetzt in der Regionalliga Nordost weiter. Foto: Jürgen Peperhowe

In der Generalprobe gegen SC Spelle-Venhaus (3:0) fehlte er gesperrt, nun muss er sich neu anbieten. Neuzugang Dennis Grote hätte bessere Chancen, aber vermutlich macht Yassine Bouchama das Rennen. Der 25-Jährige kam vom VfB Homberg und ist eine der positiven Überraschungen.

So heißt die neue Abwehrkette

Und hinten, in der Innenverteidigung? Niko Koulis hat offenbar etwas bessere Karten als Simon Scherder, das SCP-Urgestein. Gerade die Abwehr scheint generalüberholt, Alexander Langlitz kehrt als Rechtsverteidiger zurück. Koulis, Alexander Hahn und Kapitän Marc Lorenz sind neu im Club. „Das werden wir jetzt anders spielen“, verspricht Hildmann. Und: „Das wird nicht schlechter als in der Vorsaison werden.“

Regionalliga-Meister seit 2009 Foto: Dreimal wurde die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund seit Gründung der 3. Liga (2008) Meister der Regionalliga West, die anfangs auch als West/Südwest-Staffel firmierte. Auch die Sportfreunde Lotte, inzwischen Oberligist, schafften es zweimal.

2009: Bor. Dortmund II

2010: 1. FC Saarbrücken

2011: Preußen Münster

2012: Bor. Dortmund II

2013: SF Lotte

2014: Fortuna Köln

2015: B. M’gladbach II

2016: SF Lotte

2017: Viktoria Köln

2018: KFC Uerdingen

2019: Viktoria Köln

2020: SV Rödinghausen (verzichtete), Vizemeister SC Verl steigt auf

2021: Bor. Dortmund II

2022: RW Essen ...

Ganz vorne: Andrew Wooten ist gesetzt, Shaibou Oubeyapwa dürfte über rechts kommen, nur Henok Teklab hielt von den Altgedienten die Stellung links. Hildmanns Botschaft jedenfalls lautet: Wattenscheid kann kommen, Münster ist bereit.

Münster: Schulze Niehues – Langlitz, Koulis, Hahn, Lorenz – Remberg, Kok, Bouchama – Oubeyapwa, Wooten, Teklab.

Schlechte Nachricht für Kartenkäufer an der Tageskasse. Es gibt wieder den Zuschlag von drei Euro. Tickets können aber bis kurz vor Spielbeginn online geordert werden, dann entfällt der Zuschlag.

Liveticker am Samstag ab 13.30 Uhr hier.