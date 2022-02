U 17 der Preußen bleibt gegen Aachen auch als Favorit ganz cool

Befördert: Dicle Sahin (Mitte) ist eigentlich in Preußens U 16 heimisch, gegen Alemannia Aachen aber kam er zu seinem Debüt in der B-Junioren-Bundesliga. Und Sahin wusste zu überzeugen.

Die wichtigste Botschaft gab’s bereits vor Beginn des Duells zwischen Preußen Münster und Alemannia Aachen in der B-Junioren-Bundesliga: Beide Teams samt Trainer- und Betreuerstab versammelten sich hinter einem großen Banner in den Regenbogenfarben und mit der Aufschrift „Frieden“. Mit Blick auf die Ereignisse im Osten Europas waren sich die Clubs einig, den sportlichen Erfolg verbuchten anschließend die Jungadler. Das 2:0 (1:0) bedeutete den zweiten Dreier im neuen Jahr – und erneut eine weiße Weste.

„Wir freuen uns über die drei Punkte, aber wichtiger war die gemeinsame Aktion vor Anpfiff“, sagte Preußen-Coach Moritz Glasbrenner. Nach besagtem Statement entwickelte sich eine intensive Partie mit vor allem anfangs vielen Unsauberkeiten auf beiden Seiten. Die Gäste agierten wie üblich im Eins-gegen-eins über den gesamten Platz. Münster war durch die Videoanalyse darauf vorbereitet, musste sich aber erst einmal zurechtfinden.

Torjäger Benedikt Fallbrock verzog von halbrechts (4.) und ging wenig später nach einem Griff an den linken Oberschenkel zu Boden. Das Aus für den kantigen Knipser? Mitnichten. Nach kurzer Behandlung stand Fallbrock wieder auf und biss sich durch. Keeper Maurice Walz sorgte für die nächsten Sorgenfalten beim SCP, er agierte mit Ball am Fuß wiederholt fahrig und hatte Glück, dass ein Pressschlag nicht zum Gegentor führte (10.).

Ein Doppelwechsel sorgt für Preußen-Schwung

„Aachens Spiel ist darauf ausgelegt, Hektik zu erzeugen. Da muss man cool bleiben – und das haben wir hinbekommen“, so Glasbrenner. Christian Rosing (15.) und Ben Wolf (31.) ließen Chancen aus, oft fehlte der letzte Pass beim SCP. Nicht so in Minute 37: Adrian Papenfort kurbelte über rechts an und fand im Strafraum Nedim Begovac, der Wolf bediente – 1:0.

Klare Botschaft vor Anpfiff: Die Teams von Preußen Münster und Alemannia Aachen fordern Frieden. Foto: Jonas Austermann

Ein Doppelwechsel – Winterzugang Felix Boldin und U-16-Spieler Dicle Sahin kamen – sorgte für mehr Power. Vor allem Sahin verdiente sich beim Bundesliga-Debüt ein Extralob des Trainers. Der Sechser war es auch, der das 2:0 mit seinem Ballgewinn einleitete. Boldin setzte den umtriebigen Suat Fajic ein, der sich links in den Strafraum tankte und Fallbrock Zentimeter vor dem leeren Tor bediente. Der Knipser gönnte sich sogar zwei Kontakte und schob dann zum 2:0 ein (52.). Für Der neunte Saisontreffer im elften Einsatz.

„Wir haben uns die Situation erarbeitet, dass wir als Favorit in die letzten beide Spiele gegangen sind. Das muss man dann aber auch erst mal auf den Platz bekommen“, sagte Glasbrenner. Nach dem 3:0 gegen Schlusslicht Lippstadt folgte der Erfolg gegen Aachen, der noch höher hätte ausfallen können. Fajic scheiterte aber nach Solo (58.) sowie per Kopf und Distanzhammer (61.). Auch Arbnor Hoti, der den erkrankten Josha Häusler als Kapitän vertrat, ließ eine Kopfballchance aus. Und Walz lenkte den Schuss von Aachens Karim Dhouib an den Pfosten (79.).

SCP: Walz – Katko, Hoti, Kronenberg, Atik (75. Kaya) – Rosing – Papenfort (66. Reich), Begovac (41. Sahin), Fajic – Fallbrock, Wolf (41. Boldin)