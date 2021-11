Re-Live: Preußen gewinnen mit 1:0 bei Schlusslicht Uerdingen

KFC Uerdingen vs. SC Preußen Münster

Puuuuh, alter Schwede, Münster hat in Velbert gegen Uerdingen 1:0 gewonnen vor 1323 Zuschauern. Gerrit Wegkamp trifft nach drei Minuten zum Sieg, Thorben Deters hat die Vorarbeit geleistet. Nach einer ordentlichen ersten Hälfte kokmmt nach der Pause nichts mehr. Die Partie wird überschattet von einem Polizeieinsatz im Gäste-Block, der dazu führt, dass die Pause 32 Minuten dauert. Der Partie drohte der vorzeitige Abbruch, nach Abpfiff werden noch ein paar Rauchtöpfe gezündet, eine Fahne brennt. Viel fehlte offenbar nicht und Schiedsrichter Marco Goldmann hätte die Partie in der Pause abgebrochen. Den Preußen droht die nächste Geldstrafe. Sportlich betrachtet steht der fünfte Sieg in Serie zu Buche, Münster bleibt hartnäckiger Verfolger von Spitzenreiter RW Essen. Am kommenden Freitag gastiert SC Wiedenbrück dann im Preußenstadion.