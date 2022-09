Re-Live: Preußen Münster schlägt Lippstadt in Wiedenbrück mit 3:0

Münster

Der SC Preußen Münster hat in Wiedenbrück mit 3:0 gegen den SV Lippstadt gewonnen und bleibt damit an der Regionalliga-Spitze. Die Treffer für den SCP schossen Andrew Wooten und zweimal Gerrit Wegkamp. Alle Höhepunkte des Spiels gibt es in unserem Ticker zum Nachlesen.