Re-Live: Preußen Münster verliert mit 0:1 gegen den Wuppertaler SV

Wann spielt Preußen Münster gegen den Wuppertaler SV?

Ansetzung: Preußen Münster - Wuppertaler SV

Preußen Münster - Wuppertaler SV Wettbewerb: Fußball-Regionalliga West 2022/2023

Fußball-Regionalliga West 2022/2023 Spieltag: 16

16 Datum und Uhrzeit: Samstag, 12. November 2022, 14 Uhr

Samstag, 12. November 2022, 14 Uhr Spielort: Preußenstadion, Hammer Str. 302, 48153 Münster

Preußenstadion, Hammer Str. 302, 48153 Münster Wetter: In Berg Fidel gibt es am Tag strahlenden Sonnenschein bei Temperaturen von 5 bis 14°C. Nachts überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Tiefstwerten von 7°C. (Quelle: wetter.com)

Die Lage vor dem Spiel von Preußen Münster gegen den Wuppertaler SV

Preußen Münster: Drei Siege in Folge - Preußen Münster ist wieder voll in der Spur. Es läuft wieder richtig gut, die vergangenen beiden Auswärtspartien am Rhein sprachen eine klare Sprache. In Düsseldorf gab es ein klares 6:1, in Köln ein 3:1. Es bahnt sich ein spannender Spieltag in der Regionalliga West – und eine volle Hütte an der Hammer Straße.

Wuppertaler SV: Wuppertal ist Vierter und hat nur einen Punkt weniger als der vor der Saison als Preußens Hauptkokurrent auserkorene SV Rödinghausen. Damit zählt die Truppe von Coach Dogan Hüzeyfe definitiv zum Verfolgerkreis des SCP und wird wohl eine härtere Prüfung werden, als die vergangenen Gegner. Zuletzt holte Wuppertal vier Siege in Folge - und wird sich auch in Münster etwas zählbares erhoffen.

Der Kader von Preußen Münster für das Spiel gegen den Wuppertaler SV

Bei Preußen Münster fallen Dennis Daube (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Simon Scherder (Muskuläre Verletzung), Joel Amadi (Knie-OP) und Manfred Kwadwo (muskuläre Verletzung im Oberschenkel) aus.

Preußen Münster gegen den Wuppertaler SV – die mögliche Aufstellung

Schulze Niehues - Langlitz, Hahn, Koulis, Lorenz - Grote - Remberg, Deters - Oubeyapwa, Wooten, Teklab

Der weitere Spielplan für Preußen Münster in der Regionalliga West

RW Ahlen (A/19. November, 14 Uhr)

SG Wattenscheid 09 (A/26. November, 14 Uhr)

SC Wiedenbrück (H/3. Dezember, 14 Uhr)

1. FC Bocholt (A/10. Dezember, 14 Uhr)

Alemania Aachen (H/4. Februar, 14 Uhr)