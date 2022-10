Re-Live: Preußen schlagen Düren mit 2:0

Fußball-Regionalligist Preußen Münster hat endlich wieder gewonnen – mit 2:0 gegen den Aufsteiger 1. FC Düren. Beide Tore fielen erst gegen Spielende. Alle Höhepunkte der Partie gibt es in unserem Ticker zum Nachlesen.

Preußenstadion, Hammer Str. 302, 48153 Münster Tickets: Gibt es im Online-Shop von Preußen Münster. Stehplatzkarten kosten zwischen sechs Euro (Kinder) und elf Euro (Vollzahler). Tickets für die Sitzplätze auf der Tribüne sind für Preise zwischen 17 Euro (Kind) und 23 Euro (Vollzahler) erhältlich.

Gibt es im Online-Shop von Preußen Münster. Stehplatzkarten kosten zwischen sechs Euro (Kinder) und elf Euro (Vollzahler). Tickets für die Sitzplätze auf der Tribüne sind für Preise zwischen 17 Euro (Kind) und 23 Euro (Vollzahler) erhältlich. Wetter: In Münster kann sich am Morgen die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt bei Temperaturen von 13°C. Darüber hinaus bilden sich am Nachmittag und am Abend leichte Wolken bei Temperaturen von 12 bis 17°C. (Quelle: wetter.com)

Die Lage vor dem Spiel von Preußen Münster gegen 1. FC Düren

Preußen Münster: Von einer Krise will Preußen Münsters Sportchef Peter Niemeyer nach wie vor nicht sprechen. Fakt aber ist: Die Entwicklung der letzten Wochen ist nicht gut bei den Preußen. Nach der Niederlage in Aachen, dem 1:1-Remis gegen Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn und der jüngsten 2:3-Niederlage bei RW Oberhausen ist die Tabellenführung für den Moment futsch. Die Stimmung beim SCP könnte besser sein, die Leichtigkeit des Mega-Saisonstarts ist definitiv verflogen. Gegen Aufsteiger Düren muss ein Sieg her.

1. FC Düren: Düren feierte als Aufsteiger einen starken Start in der Regionalliga West. Aktuell aber scheint der Schwung der ersten Wochen verflogen und der Regionalliga-Alltag stellt sich ein. Die vergangenen drei Spiele gingen verloren, bei RW Oberhausen (0:4) und Fortuna Köln (2:3) sowie zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf II holte die Truppe von Trainer Giuseppe Brunetto keine Punkte. Als Tabellenvierzehnter reist Düren nach Münster, der SCP ist der deutliche Favorit. Dass es gegen einen Aufsteiger aber nicht automatisch zum Sieg reichen muss, lernten die Preußen in derser Saison bereits gegen den 1. FC Kaan-Marienborn (1:1).

Der Kader von Preußen Münster für das Spiel gegen 1. FC Düren

Bei Preußen Münster fallen Dennis Daube (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Lukas Frenkert (Schulterverletzung), Joel Amadi (Knie-OP) und Manfred Kwadwo (muskuläre Verletzung im Oberschenkel) aus.

Preußen Münster gegen 1. FC Düren – die mögliche Aufstellung

Preußen Münster: Schulze Niehues - Langlitz, Hahn, Scherder, Lorenz - Grote - Remberg, Deters - Oubeyapwa, Wooten, Teklab

Der weitere Spielplan für Preußen Münster in der Regionalliga West

