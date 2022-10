Re-Live: Preußen-Spiel bei Schalke II nach Unwetter abgebrochen

Gegen den FC Schalke 04 II wollten die Preußen wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Doch vorerst gehen die Punkte an keins der beiden Teams. Das Spiel wurde nach einem Unwetter abgebrochen. Alle Infos gibt es in unserem Ticker zum Nachlesen.

Wann spielt Preußen Münster gegen den FC Schalke 04 II?

Ansetzung: FC Schalke 04 II - Preußen Münster

FC Schalke 04 II - Preußen Münster Wettbewerb: Fußball-Regionalliga West 2022/2023

Fußball-Regionalliga West 2022/2023 Spieltag: 10

10 Datum und Uhrzeit: Samstag, 1. Oktober 2022, 14.25 Uhr (!)

Samstag, 1. Oktober 2022, 14.25 Uhr (!) Spielort: Parkstadion, Parkallee 3, 45891 Gelsenkirchen

Parkstadion, Parkallee 3, 45891 Gelsenkirchen Tickets: Für das Spiel im Parkstadion stehen den Gästefans 750 Steh- und Sitzplatzkarten zur Verfügung. Diese sind für 10,50 Euro (ermäßigt 5,50 Euro) in den Fan- und Ticketshops am Preußenstadion und in den Münster Arkaden erhältlich. Die Tageskassen am Parkstadion werden nicht geöffnet.

Für das Spiel im Parkstadion stehen den Gästefans 750 Steh- und Sitzplatzkarten zur Verfügung. Diese sind für 10,50 Euro (ermäßigt 5,50 Euro) in den Fan- und Ticketshops am Preußenstadion und in den Münster Arkaden erhältlich. Die Tageskassen am Parkstadion werden nicht geöffnet. Wetter: In Gelsenkirchen gibt es morgens Regen bei Werten von 11°C. Am Mittag überwiegt dichte Bewölkung aber es bleibt trocken und die Temperaturen erreichen 17°C. Abends regnet es in Gelsenkirchen bei Werten von 11°C. (Quelle: wetter.com)

Die Lage vor dem Spiel von Preußen Münster gegen den FC Schalke 04 II

Preußen Münster: Stolpert Preußen Münster wieder wie im Vorjahr in eine Herbstkrise? Noch wäre der Ausdruck zu heftig. Nach der 2:4-Niederlage im Regionalliga-Nachholspiel bei Alemannia Aachen, die eine imposante Serie von 22 ungeschlagenen Punktspielen beendete, unterlag der SCP am Mittwochabend im Westfalenpokal auch bei Westfalenligist SpVgg Erkenschwick. Das 4:5 nach Elfmeterschießen war gleichbedeutend mit dem Aus im Achtelfinale – wieder kein Pokaltitel. Gegen die Schalke-Reserve wollen die Preußen um Trainer Sascha Hildmann am Samstag zurück in die Erfolgsspur finden.

FC Schalke 04 II: Die Zweitvertretung der Schalker gehört zum erweiterten Verfolgerkreis von Tabellenführer Preußen Münster. Allerdings haben die Adlerträger bereits sechs Punkte Vorsprung auf die Knappen, die aktuell auf dem vierten Tabellenplatz rangieren. Zuletzt gewann S04 in der Regionalliga drei Partien in Folge, fertigte erst RW Oberhausen (3:1), dann den 1. FC Düren (4:1) und vor der Länderspielpause Fortuna Düsseldorf II (4:2) ab. Der 31 Jahre alte Ex-Preuße Rufat Dadashov ist mit vier Treffern erfolgreichster Toschütze der Königsblauen. Das letzte Aufeinandertreffen mit den Schalkern gewannen die Preußen in der Rückrunde der vergangenen Saison im Parkstadion mit 2:0.

Der Kader von Preußen Münster für das Spiel gegen den FC Schalke 04 II

Bei Preußen Münster fallen Dennis Daube (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Lukas Frenkert (Schulterverletzung), Joel Amadi (Knie-OP), Manfred Kwadwo (muskuläre Verletzung im Oberschenkel) und Deniz Bindemann (Prellung an der Wade) aus. Ein Einsatz von Andrew Wooten (nach Muskelfaserverletzung in der Wade) ist noch fraglich. Last-Minute-Neuzugang Dildar Atmaca wird das erste Mal im Kader stehen.

Preußen Münster gegen den FC Schalke 04 II – die mögliche Aufstellung

Preußen Münster: Schulze Niehues - Langlitz, Hahn, Scherder, Lorenz - Grote - Remberg, Bouchama - Oubeyapwa, Wegkamp, Teklab

Der weitere Spielplan für Preußen Münster in der Regionalliga West

1. FC Kaan-Marienborn (H/8. Oktober, 14 Uhr)

RW Oberhausen (A/15. Oktober, 14 Uhr)

1. FC Düren (H/22. Oktober, 14 Uhr)

Fortuna Düsseldorf II (A/29. Oktober, 14 Uhr)

Fortuna Köln (A/15. November, 14 Uhr)