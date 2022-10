Re-Live: SCP verliert in Unterzahl mit 2:3 bei RW Oberhausen

Der SC Preußen Münster hat bei RW Oberhausen mit 2:3 verloren. Das Team musste nach einem Platzverweis für Alexander Hahn ab der 33. Minute in Unterzahl agieren. Zudem wurde Coach Sascha Hildmann auf die Tribüne verbannt. Alle Höhepunkte gibt es in unserem Ticker zum Nachlesen.

12 Datum und Uhrzeit: Sonntag, 16. Oktober 2022, 14 Uhr

Sonntag, 16. Oktober 2022, 14 Uhr Spielort: Stadion Niederrhein, Lindnerstraße 78, 46149 Oberhausen

Tickets: Tickets sind jetzt im Vorverkauf über scpreussen-muenster.de erhältlich, zudem wird es am Spieltag eine Tageskasse geben. Die Sitzplätze kosten für Vollzahler 24,50 EUR, für Jugendliche (7 bis 16 Jahre) 5,50 EUR. Auf den Stehplätzen zahlen Vollzahler 12,50 EUR, Jugendliche 5,50 EUR. Kinder bis einschließlich sechs Jahren erhalten kostenfreien Eintritt ins Stadion.

Wetter: In Oberhausen kann sich tagsüber die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen 14 und 19°C. (Quelle: wetter.com)

Die Lage vor dem Spiel von Preußen Münster gegen RW Oberhausen

Preußen Münster: Noch vor einem guten Monat schien alles gut an der Hammer Straße. Die Preußen feierten einen 1:0-Sieg gegen Verfolger SV Rödinghausen - ein vermeindlicher Meilenstein. Dann aber folgten die Niederlage in Aachen, das kontroverse Pokal-Aus bei der Flutlicht-Farce vom Stimberg, ein Gewitter-Abbruch auf Schalke und zuletzt ein 1:1-Remis gegen Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn. Die Stimmung beim SCP könnte besser sein, die Leichtigkeit des Mega-Saisonstarts scheint verflogen. Noch sind die Preußen Tabellenführer - der Vorsprung aber schmilzt. Gegen Oberhausen will das Team von Trainer Sascha Hildmann zurück in die Siegspur finden.

RW Oberhausen: Oberhausen gehört zu den Teams, die vor der Saison zum erweiterten Favoritenkreis der Regionalliga West zählten. Da die Preußen zuletzt Punkte liegen ließen, ist Oberhausen wieder näher herangerückt. Zuletzt gab es zwei klare Siege bei Fortuna Düsseldorf II (2:0) und zu Hause gegen den 1. FC Düren (4:0). Oberhausen wird sicher kein leichter Gegner für den SCP - auch wenn dieser das letzte Duell im vergangenen April mit 3:0 gewann.

Der Kader von Preußen Münster für das Spiel gegen RW Oberhausen

Bei Preußen Münster fallen Dennis Daube (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Lukas Frenkert (Schulterverletzung), Joel Amadi (Knie-OP) und Manfred Kwadwo (muskuläre Verletzung im Oberschenkel) aus.

Preußen Münster gegen RW Oberhausen – die mögliche Aufstellung

Preußen Münster: Schulze Niehues - Langlitz, Hahn, Scherder, Lorenz - Grote - Remberg, Deters - Oubeyapwa, Wooten, Teklab

Der weitere Spielplan für Preußen Münster in der Regionalliga West

