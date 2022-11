Im Norden und Südwesten: Vier Ex-Preußen feiern Herbstmeister-Titel

Die Ex-Preußen Marvin Thiel (l.) und Manuel Farrona Pulido (r.) hatten mit dem VfB Lübeck in der Regionalliga Nord bisher jede Menge Grund zum Jubeln.

Die fünf deutschen Fußball-Regionalligen eilen der kurzen Winterpause entgegen. In der Nordost-Staffel sind allerdings erst 14 Spieltage absolviert, hier ist das Rennen um die Meisterschaft spannend wie nirgendwo sonst. Zwischen Spitzenreiter RW Erfurt und dem Sechsten SV Babelsberg liegen nur sechs Punkte. Erfurt mit 30 und Babelsberg mit 24 rahmen Energie Cottbus, Berliner AK, Chemnitzer FC und Chemie Leipzig ein.

In der Nord-Staffel ist der VfB Lübeck mit den Ex-Preußen Manuel Farrona Pulido und Marvin Thiel Herbstmeister geworden und hat nun sechs Punkte Vorsprung auf Hannover 96 II sowie SSV Jeddeloh II. Beide Teams bleiben in Lauerstellung und warten auf Lübecker Ausrutscher.

ZDF-Experte bringt Unterhaching voran

In der Südwest-Staffel ist der SSV Ulm Halbzeitmeister und verfügt über komfortable sieben Zähler Vorsprung auf Kickers Offenbach und Steinbach Haiger. In Ulm sind mit Lennart Stoll und Tobias Rühle auch zwei ehemalige Preußen weiterhin am Ball.

In der Regionalliga Bayern hat die SpVgg Unterhaching mit Trainer Sandro Wagner, der aktuell als WM-Experte für das ZDF tätig ist, die Hinrunde als Erster beendet. In der 20er Liga sind die Clubs schon bei Spieltag 23 angekommen, Unterhachings erster Verfolger sind die Würzburger Kickers mit drei Zählern Rückstand. Ulm und Münster mit jeweils sieben Punkten Vorsprung führen ihre Regionalligen am souveränsten an.

Schweinfurter führt die Torjägerliste an

In den Torjägerlisten führt ligaübergreifend Adam Jabiri (1. FC Schweinfurt/Südwest) mit 16 Toren. Moritz Göttel (VfR Hildesheim/Nord) hat 14 Mal getroffen, während Cas Peter (FSV Frankfurt/Südwest) mit 13 folgt. Führender in der Regionalliga West ist Gerrit Wegkamp von den Preußen mit zwölf Toren. Andre Mergel und Kay Seidemann (beide RW Erfurt) nach erst 14 Spieltagen haben je acht Mal getroffen.