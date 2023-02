Preußen demonstrieren Stärke und schütteln auch Gladbach II ab

Die turmhohe Überlegenheit führte zu einem vergleichsweise knappen Sieg. Aber das war am Ende egal. Preußen Münster hat auch Borussia Mönchengladbach II abblitzen lassen. Der Spitzenreiter gewann im Grenzlandstadion mit 2:1 (1:1) und demonstrierte einmal mehr seine Stärke.

Die Preußen begannen mit nur einer Änderung. Deniz Bindemann fehlte wegen Oberschenkelproblemen im dadurch nur 19-köpfigen Kader. Andrew Wooten begann dafür in der Spitze. Die Gladbacher brachten mit Conor Noß und Yvandro Borges Sanches zwei Akteure aus dem Profi-Kader, Mamadou Doucouré saß zudem auf der Bank. Torjäger Semir Telalovic fehlte im Aufgebot.

Nach einer Schweigeminute für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien ging es gleich mit einem Aufreger los. Yassine Bouchama bekam einen Klärungsversuch von Tom Gaal maßgerecht serviert, doch er schoss nach 25 Sekunden per Direktabnahme freistehend drüber. Der Gast störte früh und effektiv. Darüber hinaus blitzte die neue Eckenqualität auf, als Dennis Grote am kurzen Pfosten die Hereingabe von Marc Lorenz fast eingenickt hätte, aber Maximilian Brüll so gerade noch die Fäuste hochbekam (8.). Und nach einem Zweikampf zwischen Wooten und Enrique Lofolomo forderten die Münsteraner vehement Elfmeter (11.).

Preußen reagieren sofort auf Naderi-Schock

Auf der anderen Seite hatte Keeper Max Schulze Niehues Glück, dass er nicht dafür bestraft wurde, zu weit vor dem Kasten zu stehen. Per Lockl hatte Thomas Kok mit einer Körpertäuschung aussteigen lassen und dann sofort aus 40 Metern draufgehalten. Das war knapp (16.). Auch beim Schuss von Borges Sanches, der ein Solo durch die SCP-Hälfte gestartet hatte, fehlte nicht viel (21.). Die Partie war wie das Chancenverhältnis verteilt, es häuften sich Mitte des ersten Durchgangs aber Fouls, Fehler und Hektik. Zudem stand Referee Lars Bramkamp für beide Seiten oft in der Kritik, weil er so gar keine Linie in seiner Zweikampfbewertung fand.

22. Spieltag, Saison 2022/23: Borussia Mönchengladbach II - Preußen Münster Der SC Preußen Münster war am 22. Spieltag zu Gast bei Borussia Mönchengladbach II. Hier ist Thomas Kok im Duell mit Ryan Naderi. Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab gegen Italiano Foto: Jürgen Peperhowe Und da wurde Torwart Max Schulze Niehus überwundern: Ryan Naderi trifft zum zwischenzeitlichen 1:0 für Mönchengladbach. Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder vor Ryan Naderi Foto: Jürgen Peperhowe Ausgleich für den SCP! Nicolai Remberg trifft für die Münsteraner zum 1:1. Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten im Duell gegen Noah Andreas Foto: Jürgen Peperhowe Marvin Benjamins im Duell mit Borges Sanchez Foto: Jürgen Peperhowe Benjamins setzt sich gegen Tom Gaal durch. Foto: Jürgen Peperhowe Torjubel in schwarz: Gerrit Wegkamp dreht nach seinem Treffer zum 2:1 jubelnd ab. Foto: Jürgen Peperhowe Nach Spielschluss Thomas Kok und Marc Lorenz mit ihren Mitspielern den Auswärtssieg. Foto: Jürgen Peperhowe Jubel auch bei Trainer Sascha Hildmann Foto: Jürgen Peperhowe Der SC Preußen Münster feiert den Auswärtssieg in Mönchengladbach. Foto: Jürgen Peperhowe Sportdirektor Peter Niemeyer Foto: Jürgen Peperhowe Zusammen mit den Fans feierten die Spieler nach Spielschluss. Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Zahlreiche Fans sind von Münster aus mit nach Mönchengladbach gereist. Foto: Jürgen Peperhowe

Münster probierte es über Nicolai Remberg (25.) und Grote (27.) vermehrt aus der Distanz. Die Gladbacher machten es hingegen kurz und schmerzhaft: Jacob Italiano narrte Kok und Co. mit einem Alleingang und legte dann im perfekten Moment ab für Ryan Don Naderi, der Schulze Niehues beim 1:0 aus zwölf Metern keine Chance ließ (28.).

Doch der SCP reagierte im Stil des Tabellenführers. Bouchama passte aus dem Sechzehner raus zu Lorenz, der aus vollem Lauf flankte. Remberg stieg am höchsten und köpfte vorbildlich am Elferpunkt zum 1:1 ein - keine zwei Minuten nach dem Rückstand (30.). Und das Spiel hätte sogar komplett gedreht werden können. Nach Ecke von Henok Teklab köpfte wieder Grote aufs Tor, Kaan Kurt klärte auf der Linie - genau wie Naderi es artistisch beim Nachschuss von Wooten tat (33.). Da hatten alle Preußen den Torschrei schon angesetzt. Ganz unverdient wäre die Führung nicht gewesen, unterm Strich waren die Adler in Halbzeit eins aktiver.

Preußens Chancenwucher bleibt ohne Folgen

Weiter ging's mit einer Wooten-Chance (47.) und einem kleinen Teklab-Dribbling, das erst Brüll bremste (49.). Drei Ecken binnen zwei Minuten - da musste es doch bald klingeln. Und so kam es auch. Gerrit Wegkamp traf erst per Kopf die Latte, als Teklab Sekunden später noch eine Hereingabe hereinbrachte, war der Angreifer auf fast identische Weise erfolgreich - 2:1 (49.). Diese kurze Powerphase wurde also belohnt.

Fortan hatte der Gast die Dinge ganz gut im Griff. Die Fohlen wiesen zwar immer wieder individuelle Klasse nach, funktionierten als Kollektiv aber gerade im Zentrum nicht griffig. Es waren eher die Preußen, die die Wege nach vorn suchten und weiter super pressten. Angriff als beste Verteidigung. Wegkamp (66.) und Remberg (70.) hätten auch gut und gern erhöhen können, auch Regionalliga-Debütant Marvin Benjamins hatte gleich nach seiner Einwechslung seine Szenen. Etwa mit seinem Fernschuss, den Brüll abwehrte (75.). Grote scheitetere mit einem abermaligen Kopfball gnaz frei am Keeper (79.).

Es war fast schon wieder fahrlässig, dass der SCP diese glasklare Überlegenheit nicht zur Entscheidung nutzte. Denn die Borussen fanden kaum noch statt. Abgesehen von einem Schuss von Cagatay Kader (80.) und einem Distanzversuch von Borges Sanches (82.). Ja, in der Schlussphase warfen die Hausherren noch mal viel nach vorn. Doch der Tabellenführer hielt dem Druck stand und baute seinen Vorsprung gegen den ersten Verfolger aus.

Borussia: Brüll - Kurt, Lieder, Gaal, Italiano - Lofolomo - Andreas (67. Schroers), Lockl - Noß (76. Beckhoff), Naderi (67. Kader), Borges Sanches (83. Büyükarslan)

SCP: Schulze Niehues - Scherder, Kok, Hahn - Teklab (80. Frenkert), Remberg, Grote, Lorenz - Bouchama (69. Benjamins) - Wegkamp (67. Langlitz), Wooten (82. Oubeyapwa)

Schiedsrichter: Lars Bramkamp (Hattingen) - Zuschauer: 1248 - Tore: 1:0 Naderi (28.), 1:1 Remberg (30.), 1:2 Wegkamp (49.) - Gelb: Italiano, Lockl, Schroers, Polanski (Trainer), Lofolomo / Lorenz (5.), Grote