Bauarbeiten im Stadion: Preußen-Spiel gegen Bocholt wird verlegt

Preußen Münsters letztes Punktspiel des Jahres beim 1. FC Bocholt wird am 10. Dezember nicht am Hünting ausgetragen. Aufgrund von Bauarbeiten im Stadion wird die Begegnung ins Niederrheinstadion in Oberhausen verlegt.

Bisheriger Termin ist der Samstag um 14 Uhr, möglicherweise kommt er aber zu einer Verschiebung, sollte Deutschland am gleichen Tag um 16 Uhr ein Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft in Katar erreichen.