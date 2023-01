Fällt Preußens Zuschauerrekord am Sonntag gegen Aachen?

Es wird voll an der Hammer Straße. Preußen Münster erwartet Alemannia Aachen – und es kommen mit hoher Sicherheit mehr als 10 000 Zuschauer. Für mehrere Bereiche des Stadions gibt es schon längst keine Tickets mehr.

Das wird eine amtliche Kulisse am Sonntagnachmittag. Wenn Preußen Münster im ersten Spiel des neuen Jahres um 14 Uhr Alemannia Aachen empfängt, dann rechnet der Regionalligist durchaus mit einer fünfstelligen Besucherzahl im Duell der Traditionsvereine, das zugleich ein Top-Spiel zwischen Tabellenführer und Verfolger ist. Bis Dienstagmittag waren mehr als 8000 Karten verkauft.

Die maximale Kapazität liegt im Augenblick an der Hammer Straße bei 11 234 Zuschauern. Das liegt an den Abrissarbeiten im Zuge des Stadionumbaus, wodurch die gesamte Westkurve gesperrt ist. Ob am Ende sogar ein ausverkauftes Haus möglich ist? Ausgeschlossen ist selbst das nicht.

Für das erste Punktspiel seit Anfang Dezember ist die Haupttribüne bereits seit längerer Zeit dicht. Auch auf der Gegengeraden ist im Block K nichts mehr frei, ein Teil davon ist als Puffer zum Gäste-Bereich zu. Die reduzierte Anzahl an Karten für Alemannia-Fans war auch schnell vergriffen. Erwartet werden 680 Aachener. Bei normaler Auslastung hätten es auch gut dreimal so viele sein können.

So oder so ist mit einem Besucherrekord für diese Saison zu rechnen. Der Bestwert datiert aus dem November, als gegen den Wuppertaler SV 9588 Anhänger vor Ort waren. Auch gegen Bocholt im August beim einzigen Abendspiel in der Liga sowie Anfang Dezember gegen Wiedenbrück kamen über 8000 Menschen.

Der Verein bewirbt derzeit noch mal seine Rückrunden-Dauerkarte, die nur noch in der aktuellen Woche erhältlich ist, für die verbleibenden acht Heimspiele.