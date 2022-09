Am Mittwochnachmittag preschte der SV Lippstadt vor und verkündete bei Facebook, wo das Regionalliga-Spiel gegen Preußen Münster stattfinden soll. Am Donnerstag bestätigten die Adlerträger und der Westdeutsche Verband diese Meldung.

Nun ist es offiziell: Das Punktspiel des SC Preußen Münster beim SV Lippstadt wird verlegt. Samstag, 10. September um 14 Uhr in der Liebelt-Arena lautete die Ansetzung bis zum Mittwoch laut fussball.de - am Donnerstag aber bestätigte der Westdeutsche Fußballverband die Verlegung in ein anderes Stadion.

Das Spiel wird am 10. September um 14 Uhr im Jahnstadion in Wiedenbrück ausgetragen, der Verband stimmte somit der Verlegung wegen Umbauarbeiten in der Lippstädter Liebelt-Arena zu. Der SV Lippstadt verkündete die News bereits am Mittwoch, auch der SC Preußen Münster bestätigte dies inzwischen. In Wiedenbrück gewann der SCP bereits in dieser Saison mit 1:0 durch einen Treffer von Yassine Bouchama am 31. Juli - ein gutes Omen vielleicht.