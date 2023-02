Wuppertal ist erster Preußen-Verfolger, drei Keller-Clubs atmen durch

Gegen den SV Rödinghausen hatten es die Preußen schwer in der vergangenen Saison, holten in der Liga keinen Sieg und verloren das Wetfalenpokalfinale. Daniel Flottmann führt den Regionalligisten als Kapitän an. Der gebürtige Osnabrücker kommt aus der Jugend des ortsansässigen VfL und steht bereits seit 2017 in Rödinghausen unter Vertrag.

Foto: Imago/PaetzelPress