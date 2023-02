Während Preußen marschiert: Im Abstiegskampf herrscht Spannung pur

Richtig spannend ist in der Regionalliga West vor allem gerade der Abstiegskampf. An der Spitze dominiert der SCP, 6677 Zuschauer sahen das 5:4 über den SV Straelen, insgesamt kamen 14 807 Besucher. Ohne Münster und die Heimspiele von Alemannia Aachen wären nicht so viel los in der Regionalliga.

Spannung pur im Abstiegskampf: Hier scheint vor allem Schlusslicht SV Straelen praktisch abgeschlagen. Auch der Vorletzte mit Wattenscheid 09 wird es schwer haben, die Liga noch zu halten. Das 1:3 auf eigenem Platz gegen den 1. FC Bocholt wiegt das schwer, weil der Kontakt zum rettenden Ufer immer größer wird, acht Zähler bis Platz 15 sind schon ein Brett.

Ahlen siegt überraschend gegen Aachen

Mit RW Ahlen und dem 1. FC Köln II stehen zwei weitere Clubs auf Abstiegsrängen, haben aber Schlagdistanz zu den besser platzierten Teams. Gerade Ahlens 1:0 Sieg über Alemannia Aachen vor 1030 Zuschauern im Wersestadion gibt Anschubhilfe für das Tream von Trainer Andreas Golombeck. Francis Ubabuike traf mit seinem zweiten Saisontor zu Sieg. Wenige Tage nach dem 2:2 gegen den Wuppertaler SV wurde ein weiteres Topteam mehr als nur geärgert. Mit Domink Klann und Jannik Borgmann kamen zwei Ex-Preußen zum Einsatz, und gut ist, dass es für RWA am kommenden Freitag gegen das nächste Topteam mit Borussia Mönchengladbach II geht. Das kann RWA offenbar. Kölns Zweitvertretung holte zumindest ein 0:0 gegen Fortuna Düsseldorf II und erwartet am Samstag ausgerechnet Preußen Münster. Mit Bocholt (3:1 in Wattenscheid), Düren (1:1 gegen Lippstadt), Düsseldorf II und SC Wiedenbrück (0:2 bei Fortuna Köln) sind die am akutesten bedrohten Clubs (noch) auf der sicheren Seite.