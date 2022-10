David Fall wechselte 2011 von Preußen Münster zum Schweizer Club AS Calcio Kreuzlingen, wo er bis Mai 2022 Trainer war. Inzwischen ist der ehemalige Außenverteidiger neuer Vorsitzender des Clubs. Aber nicht nur das: Im Alter von 43 Jahren schnürte Fall im Oktober 2021 noch mal die Schuhe für AS Calcio und lief in der fünften Schweizer Liga auf. Kreuzlingen liegt unmittelbar hinter der deutschen Grenze, von dort sind es nur wenige Meter bis nach Konstanz, wo Fall aufgewachsen ist.

Foto: Jürgen Peperhowe