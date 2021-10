Remberg feiert Preußen-Jubiläum - Wie viele Spiele kommen noch hinzu?

Fast genau ein Jahr ist es her, nun gut, es fehlen zwei Tage, da erlebte Nicolai Remberg im Bonner Nordpark eine Premiere. Als er in der 44. Minute Dominik Bilogrevic, aktuell beim Wuppertaler SV aktiv, in die Hacken trat, wurde der damals 20-Jährige von Schiedsrichter Jonas Windeln etwas übereifrig vom Feld gestellt. Trainer Sascha Hildmann nannte das den „Witz des Jahrhunderts“ – Münster gewann auch in Unterzahl beim Bonner SC mit 2:1.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch